Kârgâzstanul ar putea fi prima țară pedepsită de UE pentru că ajută Rusia să ocolească sancțiunile

Conform proiectelor de propuneri consultate de Europa Liberă (RFE/RL), UE ia în considerare interzicerea exportului a cel puțin două tipuri de produse cu dublă utilizare – mașini CNC controlate de computer care taie, forează și modelează materiale, precum și echipamente radio – din cauza îngrijorării că mărfurile exportate în Kârgâzstan ar putea fi reexportate în Rusia, eludând sancțiunile existente împotriva Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Dacă vor fi aprobate, restricțiile ar fi prima aplicare a instrumentului anti-eludare al UE, introdus în 2023. Spre deosebire de sancțiunile tradiționale, acest instrument se concentrează pe interdicții de export specifice sectorului, în loc să solicite dovezi ale încălcărilor intenționate.

Materiale cu dublă utilizare

Proiectul menționează că prevenirea și combaterea eludării sancțiunilor în țările terțe rămân o prioritate. Kârgâzstanul este prima țară pe lista UE ca potențială rută pentru astfel de eludări, ceea ce a determinat Bruxelles-ul să propună controale mai stricte.

UE intenționează să extindă restricțiile sectoriale pentru a include mașinile de prelucrare a metalelor de înaltă precizie și echipamentele de comunicații, blocând exporturile acestor produse către Kârgâzstan. Aceste bunuri pot fi utilizate pentru a produce arme, pentru a construi echipamente militare și a sprijini operațiuni precum utilizarea dronelor și asigurarea comunicațiilor pe teren.

Datele preliminare ale UE arată că exporturile acestor produse către Kârgâzstan au crescut cu aproape 800 % în primele 10 luni ale anului 2025 față de nivelurile dinaintea invaziei, în timp ce exporturile kârgâze ale acelorași produse către Rusia au crescut cu aproximativ 1.200 %.

Germania, Italia, Franța și Polonia se numără printre furnizorii UE de mașini industriale și electronice către Kârgâzstan, inclusiv componente CNC și radio, pe care Rusia le achiziționa direct din aceste țări înainte de război pentru producția sa militară avansată.

Aprobarea unanimă

Orice pachet de sancțiuni al UE necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar negocierile pot modifica sau întârzia măsurile finale.

Potrivit surselor diplomatice ale RFE/RL, Germania, în calitate de furnizor important de mașini industriale și echipamente electronice, inclusiv componente precum CNC și echipamente radio, către Kârgâzstan, s-ar putea opune proiectului de sancțiuni pentru a-și proteja interesele comerciale.

Pe 9 februarie, Reuters a relatat că ministrul german de externe, Johann Wadephul, se va întâlni cu omologii săi din Turkmenistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Kazahstan la Berlin pentru a discuta despre cooperarea în domeniul energiei și prevenirea eludării sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a menționat că regiunea este importantă pentru diversificarea energetică, securitatea resurselor și comerțul cu materii prime, subliniind totodată necesitatea de a preveni eludarea sancțiunilor rusești prin Asia Centrală.

Purtătorul de cuvânt nu a dorit să precizeze dacă Germania va sprijini sancțiunile UE propuse împotriva Kârgâzstanului.

Atac la criptomonede

Proiectul de pachet propune, de asemenea, adăugarea CJSC TengriCoin, o companie kirghiză de criptomonede, pe lista neagră a UE. TengriCoin administrează platforma Meer, o piață importantă pentru tranzacționarea monedei stabile A7A5, care este susținută de Promsviazbank, o bancă de stat rusă.

UE consideră că această activitate susține interesele financiare ale statului rus, inclusiv legate de anexarea Crimeei și destabilizarea Ucrainei. În 2025, bursa Grinex, lansată de oligarhul moldovean Ilan Șor, și moneda stabilă A7A5 erau deja sub supraveghere internațională.

Trezoreria SUA, guvernul britanic și UE au sancționat Grinex, A7A5 și fondatorii acestora.

O anchetă realizată de Serviciul Kârgâz al RFE/RL a estimat că tranzacțiile A7A5 au atins 79 de miliarde de dolari, în timp ce alte rapoarte sugerează că circulația prin Grinex a depășit 100 de miliarde de dolari la începutul anului 2026. Prin urmare, CJSC TengriCoin susține și beneficiază de sprijinul Guvernului Federației Ruse, care este responsabil pentru anexarea Crimeei și destabilizarea Ucrainei. În plus, CJSC TengriCoin este asociată cu Promsvyazbank, Societatea cu răspundere limitată A7 și Societatea cu răspundere limitată Old Vector”, se arată în proiectul UE.

A7A5 a fost dezvoltat de Limited Liability A7 și Limited Liability Company Old Vector, conectând CJSC TengriCoin direct la aceste entități. Prin intermediul platformei Meer, CJSC TengriCoin canalizează fonduri către Promsvyazbank, sprijinind interesele financiare ale statului rus.

Dezmințiri de la vârf

Oficialii kirghizi au negat cu tărie acuzațiile potrivit cărora țara lor ar facilita eludarea sancțiunilor. Săptămâna trecută, primul vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Daniiar Amangeldiev, a declarat pentru RFE/RL că Bișkek nu a primit nicio notificare oficială privind sancțiunile și că informațiile de până acum se bazau pe relatări din mass-media. „Purtăm consultări cu trimisul special al UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, și am impus restricții asupra exportului de arme și bunuri sensibile. Statisticile comerciale bazate pe creșterea procentuală pot fi, de asemenea, înșelătoare atunci când volumele inițiale erau foarte mici”, a mai spus el.

Din punct de vedere economic, interdicțiile UE privind exportul de mașini și echipamente electronice ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, crește costurile, descuraja investițiile străine și face ca băncile și asiguratorii europeni să fie mai prudenți în relațiile cu contrapartidele din Kârgâzstan. Odată impuse, astfel de măsuri sunt dificil de revocat și necesită dovezi susținute că reexporturile au încetat.

Într-o conversație cu RFE/RL, economistul kârgâz Marat Musuraliev a avertizat că, dacă UE va impune în cele din urmă restricții la export la nivel național, acest lucru ar putea afecta grav reputația și perspectivele economice ale Kârgâzstanului.

„Dacă persoanele fizice sau companiile private profită de eludarea sancțiunilor și UE sancționează apoi țara, vom suporta cu toții consecințele. Este ușor să ajungi să fii supus sancțiunilor, dar foarte greu să te redresezi. Acest lucru ar provoca daune grave economiei noastre”, a spus el. „Este și o problemă de reputație. Oricine se gândește să investească în Kârgâzstan nu se va gândi o singură dată, ci de șapte ori înainte de a lua o decizie.”

