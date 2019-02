Kovesi, oficial sub urmărire penală. Secția specială l-a luat în vizor și pe Augustin Lăzar (VIDEO)

În România, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție care a trimis la închisoare pentru mită sute de politicieni, a fost citată astăzi de Secția specială pentru anchetarea magistraților care i-a comunicat că este chiar ea suspectă într-un caz de luare de mită. Este un caz mai vechi reluat acum în urma denunțului unui om de afaceri controversat, care se ascunde în Serbia pentru a evita propriile procese în justiție, iar Kovesi consideră că este o tentativă de denigrare. Se întâmplă după ce guvernul condus de PSD a spus că se va opune ca ea să obțină postul de procuror șef european, o funcție nouă în Uniunea Europeană, la care este candidata principală.

Laura Codruța Kovesi a părăsit secția specială pentru anchetarea magistraților având calitatea de suspectă în dosarul deschis ca urmare a reclamației fugarului Sebastian Ghiță, nefiind pusă sub control judiciar.

Audierea a durat circa o jumătate de oră, iar lui Kovesi i-au fost comunicate învinuirile care i se aduc: luare de mită, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu.

Fosta șefă a DNA a cerut recuzarea procurorului de caz, Adina Florea, și a șefului secției speciale, Gheorghe Stan, motivele fiind ”afectarea imparțialității”, prevăzute de Codul de procedură penală. În timp record, Stan a și respins cererea de recuzare a Adinei Florea, care astfel rămâne procurorul care instrumentează dosarul.

Recuzarea lui Gheorghe Stan, fost adjunct al Inspecției Judiciare, numit recent la conducerea acestei secții, va fi judecată și decisă de procurorul ierarhic superior- fie de Augustin Lazăr, procurorul general, fie de prim adjunctul acestuia, Laura Oprean.

Surse consultate de Europa Liberă nu exclud ca după rezolvarea și a acestei recuzări, care, potrivit legii, trebuie făcută cel târziu luni, Laura Kovesi să fie chemată din nou la secția specială și să se ia o măsură preventivă împotriva ei. Adică, fie să fie pusă sub control judiciar sau chiar reținută. Pe termen scurt, demersul ar fi însă îngreunat de faptul că Kovesi a plecat la Bruxelles unde trebuie să îndeplinească anumite proceduri în vederea audierii care va avea loc în 26 februarie.

Important este că cercetarea din dosarul Kovesi ar fi fost extinsă si asupra lui Augustin Lazăr, procurorul general, căruia i se reproșează un comunicat de presă din 2017, dat de Parchetul general, referitor la extrădarea lui Nicolae Popa, potrivit Mediafax. Faptele sunt favorizarea făptuitorului si fals în declarații. Deocamdată cercetările s-ar face in rem.

În comunicatul din 2017, Parchetul general preciza că cercetările penale vizează "toate aspectele prezentate opiniei publice" de către Sebastian Ghiță și că ”în urma verificărilor s-a constatat că aducerea în țară a lui Nicolae Popa a fost efectuată de catre Poliția Română, instituție care a achitat integral costurile aferente transportului aerian cu ruta România-Indonezia și retur”.

Procurorii secției speciale susțin că prin acest comunciat Augustin Lazăr ar fi indus în eroare opinia publică și ar fi ajutat ”faptuitorul”, adică pe Kovesi.

Ca reacție la informațiile apărute în media, Parchetul general a dat vineri seară un comunicat de presă în care afirmă: ”Referitor la afirmațiile lansate în spațiul public de către unele instituții media privind modul de gestionare a activității de comunicare publică, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, face următoarea precizare: “În calitate de procuror general, am exercitat atribuțiile de comunicare publică conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice insinuări privind încălcări ale legii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt neavenite și urmăresc destabilizarea Ministerului Public”.

Kovesi a declarat la ieșirea la parchet că toate acuzele aduse de ”inculpatul” Sebastian Ghiță sunt niște fabulații, că nu a ”comis niciodată fapte penale”, dar candidatura ei la parchetul european este afectată.

"Nu am comis niciodată, dar niciodată fapte penale. Acuzațiile sunt făcute de un inculpat dintr-un dosar DNA. Nu am avut niciun fel de atribuții legate de extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Nu am exercitat niciun act abuziv în ceea ce privește extrădarea, de care s-a ocupat Poliția și Ministerul Justiției... Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiță despre această extrădare sau despre dosare penale", a declarat Kovesi.

În ultimele zile, inclusiv vineri, Sebastian Ghiță a apărut la postul RTV, pe care îl patronează, și la Antena 3, televiziune deținută de un alt condamnat penal, Dan Voiculescu, ca să reia alegațiile, vechi de trei ani, referitoare la fotografiile din ”vie și cramă” cu Kovesi și cu mailurile ”cucuveauamov”. Deși Sebastian Ghiță a susținut în mai multe rânduri că va da publicității aceste ”documente” nu a făcut-o până în prezent, dar mulți dintre apropiații săi spun că le-au văzut ”cu ochii lor”. Ghiță susține că a depus fotografiile și ”dovezile” la secția specială pentru investigarea magistraților, dar nu e prima oară când declară așa ceva. Și în 2016, înainte de fugă din țară, atunci când se ducea la audieri la Parchetul general afirma că le-a dat procurorilor tot felul de documente.. Până una-alta fotografiile și mailurile rămân învăluite în mister.

Referitor la acest subiect, Codruța Kovesi a declarat vineri că nu a avut niciodată întâlniri cu Sebastian Ghiță ”în afara unui cadru instituțional” și că ” nu am vorbit nciodată cu Ghiță nici la telefon, nici prin email, nu am folosit un mail cu cucuveaua nu știu cum, sau alte mailuri care s-au vehiculat în spațiul public. Am participat doar la evenimente organizate de instituții ale statului la care am fost invitată de conducătorii acelor instituții”, a declarat Kovesi.

Aceasta însă nu exclude că pot să apară ”fotografii sau înregistrări false, așa cum au mai apărut”, așa cum nu exclude nici posibilitatea apariției unor înregistrări de la evenimente ale instituțiilor.