Legendara navă „Arctic Sunrise”, a organizației Greenpeace, așteptată la Constanța

Greenpeace România a amintit într-un comunicat de presă că nava a mai vizitat România în anul 2013, în cadrul unei campanii dedicate promovării pescuitului sustenabil.

În perioada 18–22 august 2026, vasul va fi ancorat în Portul Constanța, fiind deschis pentru vizite ghidate și va găzdui dezbateri la care sunt invitați cetățenii și publicul larg, reprezentanți ai presei și ai societății civile, autorități locale și naționale, precum și donatorii și susținătorii organizației.

„Vizita oferă o oportunitate unică de a explora istoria vie a activismului de mediu, dar și de a discuta despre presiunile actuale asupra Mării Negre, amplificate de războiul din Ucraina și de proiectele de exploatare a gazelor offshore, precum și despre soluțiile concrete la criza energetică actuală”, spune Greenpeace România.

„Arctic Sunrise revine în Marea Neagră într-un moment în care viitorul regiunii este pus la încercare mai mult ca niciodată. În timp ce războiul de la graniță și criza energetică globală schimbă felul în care privim securitatea și reziliența, Marea Neagră continuă să fie supusă unor presiuni tot mai mari – de la exploatările de combustibili fosili până la degradarea ecosistemelor marine. Avem nevoie de o Mare Neagră sănătoasă, cu ecosisteme protejate dar și de un sistem energetic bazat pe surse regenerabile, descentralizate care nu creează noi vulnerabilități”, a declarat Vlad Cătună, Director de Campanii, Greenpeace România.

Pe lângă programul de zile deschise pentru vizite la bord, vasul va găzdui o serie de evenimente și activități cu tematică de mediu.

„Arctic Sunrise nu este un vas obișnuit. De peste 30 de ani, navighează pe mări pentru a apăra planeta – din Congo și până în Amazon și chiar Antarctica”, scriu organizatorii acțiunii, pe net.

Vasul, construit în Norvegia în 1975 și modernizat pentru misiuni de protecție a mediului, are o lungime de 49,62 metri și, este echipat pentru expediții de documentare științifică și acțiuni directe non-violente.

Nava a devenit cunoscută prin participarea în campanii precum Arctic 30 (2013), când 28 de membri ai echipajului și 2 jurnaliști au fost arestați și reținuți în Rusia timp de două luni în urma unei acțiuni împotriva exploatărilor petroliere în Arctic, precum și prin Deep Arctic Expedition (2026) în cadrul căreia echipele Greenpeace alături de cercetători europeni de renume au coborât pentru prima dată până la 3.000 de metri adâncime pentru a documenta ecosisteme ascunse.

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