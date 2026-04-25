Legislatorii SUA vor să contracareze influența Rusiei și Chinei în Georgia

În timp ce harta geopolitică a Orientului Mijlociu și a Eurasiei trece uneori prin schimbări violente, Washingtonul își concentrează atenția asupra unei „piese lipsă” esențiale din puzzle-ul democratic: Georgia.

Într-un interviu acordat RFE/RL, congresmanul republican Joe Wilson, din Carolina de Sud, a avertizat că zona Caucazului de Sud a devenit un important câmp de luptă într-o confruntare globală între „dictatori care guvernează prin forța armelor” și „democrații care guvernează prin statul de drept”.

Joe Wilson și un alt congresman, democratul Steve Cohen, din statul Tennessee, au prezentat recent un proiect de lege bipartizan – Legea privind contracararea controlului Chinei asupra Caucazului – o măsură legislativă menită să documenteze amploarea influenței Kremlinului și a Beijingului asupra statului georgian.

O nouă sarcină pentru serviciile de informații

Noul proiect de lege reflectă o îngrijorare crescândă la Washington în legătură cu faptul că actuala conducere de la Tbilisi – partidul „Visul Georgian” – se îndreaptă către o orbită controlată de principalii adversari ai Americii.

Legislația propusă obligă administrația SUA să facă o evaluare secretă a infiltrării serviciilor de informații rusești și chineze în Georgia, inclusiv a eventualelor suprapuneri dintre cele două.

De asemenea, proiectul dispune o revizuire strategică pe cinci ani a relațiilor dintre SUA și Georgia, luând în considerare viitoarea finanțare și măsura în care Tbilisi rămâne angajat în aprofundarea legăturilor cu Occidentul.

„Trebuie să fim uniți... [alături de] forțele democrației din întreaga lume”, a declarat Wilson pentru RFE/RL, prezentând proiectul de lege ca un mijloc necesar de apărare împotriva „influenței extraordinare și malefice a Partidului Comunist Chinez” și a „obiectivului său de dominare mondială”.

Bătălia pentru Marea Neagră: Portul Anaklia

Wilson a menționat portul maritim de adâncime din Anaklia , în Georgia – un proiect atribuit recent unui consorțiu condus de China – ca fiind un „centru de gravitație” strategic.

„Motivul pentru care China încearcă să controleze [portul] este acela de a dobândi accesul la pământuri rare și minerale rare din Asia Centrală”, a afirmat Wilson. „Georgia se află chiar în centrul tuturor acestor evenimente.”

El a făcut o paralelă directă cu Canalul Panama, subliniind că, deși China era pe punctul de a-și consolida controlul în țara central-americană, „presiunea exercitată de președintele Donald Trump” a reușit să elimine influența Beijingului.

Wilson a sugerat că o strategie similară de „încurajare economică și civică” ar putea fi aplicată în cazul portului Anaklia.

Mandatul „MAGOBARI”

Noul proiect de lege care vizează China reprezintă cea mai recentă măsură, dar nu singura gândită la Washington. Congresmanul Wilson a subliniat că Legea MEGOBARI - adoptată anterior și care impune sancțiuni împotriva oficialilor georgieni - rămâne ceea ce el a descris drept „standardul de referință” al intențiilor Congresului.

Ea a fost adoptată anul trecut de Camera Reprezentanților cu o majoritate zdrobitoare de 349 de voturi „pentru” și 42 „împotriva”, iar Wilson a calificat această marjă bipartizană drept „absolut fără precedent”.

„Nu a existat nicio altă lege... care să fi obținut 85%, poate 90% [sprijin]”, a spus Wilson. „Cei 42 [care au votat împotrivă] sunt izolaționiști... nu sunt împotriva poporului georgian.”

„Ceea ce este fără echivoc este faptul că 349 de membri – republicani și democrați – au susținut MEGOBARI pentru că le pasă de poporul georgian”, a adăugat el.

Luate împreună, cele două eforturi legislative reflectă o abordare dublă – încurajarea parcursului occidental al Georgiei, aplicând în același timp presiuni atunci când aceasta se abate de la standardele democratice.

„Am fost inspirat chiar de poporul georgian”, a spus Wilson, solicitând „alegeri libere și corecte” ca fundament pentru relații mai strânse.

Fără „resetare”: avertismentul lui Rubio pentru totalitariști

Guvernul partidului „Visul Georgian” a încercat recent să prezinte o convorbire telefonică cu Departamentul de Stat, la care a participat secretarul de stat american Marco Rubio, ca pe o „resetare” a relațiilor. Wilson a respins această interpretare.

„Nimeni nu trebuie să-i explice lui Marco Rubio care sunt consecințele totalitarismului”, a spus Wilson, făcând referire la istoria familiei lui Rubio, care a fugit din Cuba comunistă. „Atât Rubio, cât și președintele Donald Trump doresc ce e mai bun pentru oameni... și anume alegeri libere și corecte.”

Wilson a menționat prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria la sfârșitul anului 2024 și recentele schimbări de conducere din Ungaria - unde prim-ministrul Viktor Orban, care își încheie mandatul, s-a confruntat timp de ani de zile cu critici privind regresul democratic - ca dovezi că „dictaturile nu mai sunt la putere”.

Folosirea setului de instrumente financiare

În timp ce Congresul elaborează legi, experții sugerează că SUA ar putea reduce influența Chinei prin mecanisme financiare internaționale.

Laura Linderman, directoarea de programe a Institutului pentru Asia Centrală și Caucaz din cadrul Consiliului American pentru Politică Externă, a declarat pentru RFE/RL că Washingtonul ar trebui să-și folosească influența în cadrul Băncii Mondiale și a Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB).

„Există numeroase oportunități pentru Washington de a influența rolul Chinei în Georgia”, a spus Linderman.

Ea a îndemnat Statele Unite să se asigure că instituțiile multilaterale „impun condiții pentru orice proiecte de infrastructură” pentru a nu lăsa subcontractele să ajungă la companii chineze cu „practici de muncă corupte” sau la cele care „s-au dovedit a fi actori răi în comerțul global”.

Legătura cu Iranul

Congresmanul Wilson a tras, de asemenea, un semnal de alarmă în legătură cu suspiciunile privind „schimbul de informații” dintre „regimul de la Tbilisi” și Teheran.

„Este o situație oribilă”, a spus Wilson. „Faptul că regimul Visului Georgian manifestă respect față de criminalul în masă [fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali] Khamenei este cu adevărat revelator... acest lucru nu reflectă caracterul (...) poporului georgian.”

Pentru Wilson, calea de urmat este revenirea la democrație.

„Criminalul de război Putin a crezut că poate învinge Ucraina în 30 de zile. Patru ani mai târziu, poporul ucrainean este mai puternic ca niciodată”, a spus el. „Totul duce în prezent la o mișcare mondială pentru alegeri libere și corecte... și acum avem nevoie de ele în Republica Georgia.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te