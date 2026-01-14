UE se pregătește să suspende regimul fără vize pentru diplomații georgieni

Uniunea Europeană intenționează să pună în aplicare în această lună un plan de suspendare a regimului de călătorii fără vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. UE spune că Tbilisi „a încălcat numeroase angajamente asumate în cadrul dialogului privind liberalizarea regimului de vize”.

Comisia Europeană sugerase deja că măsura ar fi iminentă atunci când a publicat, pe 19 decembrie, raportul anual privind modul în care țările ce beneficiază de liberalizarea regimului de vize cu blocul comunitar au evoluat în anumite domenii.

Evaluarea Georgiei a fost severă, Bruxellesul criticând legislația controversată de la Tbilisi privitoare la „transparența influenței străine” și „valorile familiei și protecția minorilor”. Comisia a menționat că „în majoritatea domeniilor nu s-au luat măsuri corective, iar în alte câteva situația s-a deteriorat și mai mult”.

În timp ce Bruxellesul va suspenda parțial regimul fără vize din cauza regresului democratic, raportul mai pune în evidență și alte probleme, printre care lipsa de aliniere la politica UE în materie de vize pentru cetățenii unor țări terțe.

Raportul remarcă în special creșterea diasporei ruse în țara din Caucazul de Sud. Potrivit documentului, 160 000 de cetățeni ruși au emigrat acolo de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani.

„Există o îngrijorare crescândă că prezența rusă în Georgia ar putea fi exploatată pentru a desfășura operațiuni de influență străină. Un alt motiv de îngrijorare este potențiala utilizare abuzivă a cetățeniei georgiene, în special atunci când aceasta este obținută prin proceduri simplificate de naturalizare de către cetățeni ruși”, se afirmă în text, care adaugă: „Astfel de cazuri prezintă atât riscuri de migrație ilegală, cât și implicații mai largi pentru securitatea UE”.

Alte critici se referă la faptul că cetățeni georgieni „rămân ilegal în UE pentru a beneficia de îngrijiri medicale sau pentru a solicita azil pe motive medicale”, precum și la lipsa de progrese în ceea ce privește măsurile anticorupție - nevoia unui serviciu specializat în recuperarea bunurilor sau recenta desființare a biroului anticorupție.

Cu alte cuvinte, există destul de multe motive pentru ca Comisia Europeană să recurgă la mecanismul de suspendare. Și, având în vedere că la sfârșitul anului 2025 a intrat în vigoare o nouă legislație europeană care simplifică activarea mecanismului, executivul UE nu pierde timpul.

Pedepse mai ușor de aplicat

Una dintre modificări este că, în teorie, Comisia poate lua singură decizia de a suspenda regimul fără vize pentru anumite pașapoarte. Cu toate acestea, ea va consulta în continuare cele 27 de state membre ale UE și va organiza un vot.

Calendarul nu este cunoscut încă, dar votul va avea loc probabil în ianuarie.

Suspendarea liberalizării vizelor pentru o țară întreagă este foarte rară, așa că Comisia Europeană a adoptat o versiune mai blândă, vizând doar pașapoartele diplomatice și de serviciu, nu întreaga populație georgiană. Și, deși Bruxellesul a sugerat că acesta ar putea fi următorul pas dacă situația nu se îmbunătățește, puține state membre ale UE au manifestat până acum dorința de a recurge la o suspendare generală.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că măsura este în mare parte simbolică, deoarece toți diplomații și birocrații au și pașapoarte obișnuite cu care pot călători.

În multe privințe, această măsură este o modalitate de a înăspri o decizie a UE luată la începutul anului 2025, când blocul a decis să suspende părți ale unui acord de facilitare a vizelor cu Georgia, ceea ce înseamnă că diplomații georgieni au trebuit să solicite vize pentru a călători în statele membre ale UE care au decis să pună în aplicare decizia.

Până în prezent, 19 din 27 de state membre au făcut acest lucru. Odată cu suspendarea iminentă a liberalizării vizelor pentru diplomați și alți funcționari, toate cele 27 de state membre vor trebui să pună în aplicare decizia.

