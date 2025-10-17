Poliția georgiană a amendat-o pe șefa OSCE pentru că a vizitat un protest

Poliția georgiană spune că înaltul oficial european „a blocat în mod ilegal drumul”, atunci când zilele trecute a vizitat o manifestație de protest pe bulevardul Rustaveli, în fața Parlamentului de la Tbilisi.

Amenda a fost anunțată de posturile de televiziune pro-guvernamentale din Georgia, citând Ministerul de Interne, transmite Serviciul georgian al RFE/RL.

Elina Valtonen a sosit în Georgia pe 14 octombrie, în cadrul unui turneu regional. În aceeași zi, ea s-a întâlnit cu șefa diplomației de la Tbilisi, Maika Boțorișvili, căreia i-a exprimat regretul în legătură cu arestarea oponenților politici ai partidului de guvernământ „Visul georgian”.

Apoi, în cursul serii, șefa OSCE a vizitat o manifestație din fața clădirii Parlamentului de la Tbilisi, unde a înregistrat un mesaj video în sprijinul protestatarilor.

„Protestatarii pașnici s-au adunat în fața clădirii parlamentului din Tbilisi pentru a-și exprima îngrijorarea față de politica represivă a țării lor. Ei au dreptul la democrație, libertatea de exprimare și drepturile fundamentale ale omului. Suntem aici pentru a-i susține”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.

A doua zi, guvernul de la Tbilisi a anunțat că programata întâlnire între Elina Valtonen și prim-ministrul Irakli Kobahidze a fost anulată.

Șefa OSCE a declarat însă presei că întâlnirea n-a mai avut loc din cauza unei modificări de program, la inițiativa Finlandei, și că partea georgiană a fost informată despre acest lucru pe 14 octombrie. Valtonen a părăsit Georgia mai devreme decât era prevăzut pentru a se întâlni cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev.

După plecarea înaltului oficial OSCE, Kobahidze a acuzat-o pe Valtonen că ar fi avut misiunea să încurajeze forțele de opoziție protestatare din Georgia. Mai mult, premierul a spus că Valtonen ar fi mințit, exagerând numărul participanților și amploarea protestului la care, potrivit lui, s-ar fi adunat numai vreo 50 de oameni. „Este revoltător (...). Ministrul de Externe al Finlandei a participat la această acțiune, ceea ce este de neimaginat”, a declarat Irakli Kobahidze, joi seara, într-o emisiune la postul public de televiziune.

Deocamdată, nu este limpede cum anume autoritățile georgiene vor percepe amenda aplicată șefei diplomației finlandeze și dacă Tbilisi va mai permite Elinei Valtonen să intre în Georgia.

Manifestațiile de protest din Tbilisi au loc aproape în fiecare zi din toamna anului trecut, când partidul de guvernământ „Visul Georgian” a câștigat alegerile parlamentare. Susținătorii opoziției nu consideră legitimă actuala putere, acuzând-o de autoritarism și de complicitate cu Rusia. Autoritățile georgiene acuză UE că susține protestele.

Pe 4 octombrie025, în ziua alegerilor locale, protestele au fost însoțite de tulburări și altercații violente cu poliția. Mai multe partide de opoziție au boicotat alegerile. Autoritățile spun că susținătorii opoziției au participat activ la încercarea de a lua cu asalt clădirea administrației prezidențiale. Au fost deschise dosare penale pentru mai multe infracțiuni, printre care participarea la tulburări în masă, ocuparea sau blocarea activității unui obiectiv strategic, distrugerea de bunuri și îndemnuri la răsturnarea guvernului.

