Poliția georgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții, care au încercat să pătrundă în incinta palatului prezidențial de la Tbilisi pe 4 octombrie, în urma alegerilor locale pe care puterea spune că le-a câștigat.

Kobakhidze a spus că „tentativa lor de a răsturna ordinea constituțională” a eșuat, în ciuda sprijinului pe care, potrivit lui, protestatarii l-ar fi primit din partea Uniunii Europene.

Cinci activiști au fost reținuți, iar premierul georgian a spus că „nimeni nu va scăpa de răspundere, inclusiv răspunderea politică”.

El l-a acuzat direct pe ambasadorul Uniunii Europene la Tbilisi, Paweł Herczyński, de amestec în politica georgiană și i-a cerut să condamne public protestele. „Ar trebui să iasă public, să se distanțeze și să condamne ferm tot ce se întâmplă pe străzile Tbilisiului”, a spus Kobakhidze.

Uniunea Europeană nu a comentat imediat acuzațiile, dar în iulie, serviciul diplomatic al UE respinsese deja ceea ce a numit „dezinformări și acuzații nefondate” lansate de autoritățile georgiene cu privire la presupusul rol al Uniunii în destabilizarea țării.

Opoziția prooccidentală din Georgia organizează constant proteste antiguvernamentală încă de după alegerile parlamentare din octombrie 2024. Opoziția a acuzat partidul Visul Georgian controlat de oligarhul Bidzina Ivanișvili și aflat la putere din 2012 a fraudat scrutinul din țara cu 3,7 milioane de oameni.

Organizațiile pentru drepturile omului spun că aproximativ 60 de persoane, inclusiv lideri ai opoziției, jurnaliști și activiști, au fost arestate în ultimul an. Amnesty International a declarat că alegerile locale „au loc pe fondul unei represiuni severe împotriva opoziției și a societății civile”.

Cândva una dintre cele mai prooccidentale foste republici sovietice, Georgia are relații tensionate cu Occidentul de la invazia Rusiei în Ucraina, din 2022. Criticii spun că Visul Georgian s-a apropiat de Moscova, adoptând politici de extremă dreapta și măsuri de tip Kremlin împotriva presei independente și a ONG-urilor.

Uniunea Europeană a sancționat mai mulți oficiali ai „Visului Georgian” pentru represiunea anterioară împotriva protestatarilor și a avertizat că ar putea suspenda dreptul cetățenilor georgieni la călătorii fără viză în UE dacă guvernul nu îmbunătățește statul de drept și nu protejează drepturile fundamentale.

După Serviciul georgian al Europei Libere și Reuters

