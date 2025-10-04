Poliția a tras cu gaze lacrimogene și tunuri de apă la un mare protest la Tbilisi

Opoziția a convocat protestul, spunând că este „ultimă șansă” pentru a salva democrația în țara sud-caucaziană condusă de 13 ani de partidul Visul Georgian al oligarhului Bidzina Ivanișvili.

Alegerile locale - primul test electoral pentru partidul puterii după controversatele alegeri parlamentare din octombrie 2024- au fost o ocazie pentru opoziție de a revigora protestele de un an, care aproape s-au stins.

După închiderea secțiilor de votare, la ora 18:00, Visul Georgian a revendicat „în toate municipalitățile, fără excepție”, iar guvernul a spus că vor avea un răspusn dur față de cei care „care caută o revoluție”.

Cu toate acestea, zeci de mii de oameni au umplut Piața Libertății din Tbilisi, fluturând steaguri ale Georgiei și ale Uniunii Europene. În mulțime s-au mai văzut steagurile Ucrainei și ale Republicii Moldova, țări candidate la aderarea la UE de care Georgia a rămas în urmă din cauza politicilor partidului de guvernământ.

La miting a participat cântărețul de operă devenit activist, Paata Burciuladze, care a dat citirii, în aplauzele mulțimii, o declarație potrivit căreia „puterea revine poporului”, iar guvernul este declarat „ilegitim”.

Protestatarii au pornit apoi spre palatul prezidențial și au încercat să pătrundă în curte, moment în care forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Manifestanții au ridicat baricade și le-au incendiat.

Demonstrația a fost susținută din închisoare de fostul președinte reformist, Miahail Saakașvili, care le-a cerut susținătorilor să iasă în stradă pentru a salva democrația georgiană.

„Există momente când trebuie să acționăm aici și acum”, a scris el joi pe Facebook, adăugând: „Libertate – acum sau niciodată!”

„La închisoare”!

Premierul Irakli Kobakhidze a declarat că planurile unei „revoluții” sunt sortite eșecului, acuzând organizatorii de „radicalism” și avertizând că „mulți ar putea ajunge după gratii”.

Organizațiile pentru drepturile omului spun că aproximativ 60 de persoane, inclusiv lideri ai opoziției, jurnaliști și activiști, au fost arestate în ultimul an.

Amnesty International a declarat că alegerile locale „au loc pe fondul unei represiuni severe împotriva opoziției și a societății civile”.

Miliardarul și fostul premier Bidzina Ivanișvili, care controlează „Visul Georgian” aflat la putere din 2012, a votat sâmbătă dimineață la Tbilisi, înconjurat de camerele de filmat.

Inițial, „Visul Georgian” s-a prezentat ca o alternativă liberală la tabăra reformistă a lui Saakașvili.

Însă, de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, criticii susțin că partidul s-a apropiat de Moscova, adoptând politici de extremă dreapta și măsuri de tip Kremlin împotriva presei independente și a ONG-urilor.

Un sondaj recent al Institutului de Studii Sociale și Analiză a arătat că partidul are o cotă de susținere de aproximativ 36%, față de 54% pentru grupările de opoziție.

Uniunea Europeană a sancționat mai mulți oficiali ai „Visului Georgian” pentru represiunea anterioară împotriva protestatarilor și a avertizat că ar putea suspenda dreptul cetățenilor georgieni la călătorii fără viză în UE dacă guvernul nu îmbunătățește statul de drept și nu protejează drepturile fundamentale.

În timp ce unii protestatari ridicau baricade în apropierea palatului prezidențial, mii de alții s-au adunat pe bulevardul Rustaveli din Tbilisi, un loc care a găzduit de-a lungul anilor nenumărate proteste în Georgia.

Fosta președintă a Georgiei, Salome Zurabișvili, care a condus anterior manifestații pașnice, a criticat acțiunile protestatarilor.

„În calitate de președintă legitimă, resping oficial aceste acțiuni și continui să fiu alături de poporul meu, pe cale pașnică, până când vom obține noi alegeri”, a declarat Zurabișvili.

După Serviciul georgian al Europei Libere și AFP

