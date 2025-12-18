Acum, alegătorii georgieni care nu locuiesc în țară vor trebui să revină în Georgia pentru a-și exprima dreptul la vot. Aceleași reguli se vor aplica și la referendum.

Anterior, restricția se aplica numai la alegerile locale, dar nu și în cazul scrutinului parlamentar, pentru care erau deschise secții de votare la consulatele și ambasadele Georgiei.

Inițiativa partidului de guvernământ „Visul Georgian” a fost motivată prin necesitatea prevenirii „interferenței externe” în procesul electoral. Potrivit autorităților, cetățenii care locuiesc în afara Georgiei „se află sub jurisdicție străină” și, aparent, nu pot face „o alegere echilibrată”.

La scrutinul parlamentar din 26 octombrie 2024, georgienii din străinătate au votat în mod covârșitor pentru opoziția pro-europeană. Doar 13% au votat pentru partidul de guvernare „Visul Georgian”, care a dezghețat relațiile cu Rusia și a suspendat procesul integrării în UE.

Alegerile contestate de opoziție și criticate de observatorii internaționali au fost câștigate de „Visul Georgian” cu 54% din sufragii.

De atunci, autoritățile de la Tbilisi au adoptat mai multe decizii criticate dur de opoziție și foștii lor parteneri occidentali.

UE și „direcția greșită”

Pe 17 decembrie, ministra afacerilor europene din Danemarca, Marie Bjerre, a cărei țară deține acum președinția Consiliului UE, a vorbit despre situația din Georgia la o dezbatere în Parlamentul European care a urmat publicării unui raport privind extinderea UE. Ea a declarat că, din cauza acțiunilor autorităților georgiene, procesul de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană „a ajuns, practic, în impas”.

Totodată, Bjerre a spus că „ușile UE rămân deschise” dacă autoritățile georgiene vor demonstra că doresc cu adevărat să adere la Uniune.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat și ea, înaintea reuniunii la nivel înalt a UE de la Bruxelles, din 18-19 decembrie, că nu se prevede niciun progres în ceea ce privește aderarea Georgiei la blocul comunitar, „atâta timp cât guvernul de la Tbilisi face pași greșiți”.

„Susținem poporul georgian, dar nu susținem guvernul Georgiei. Guvernul conduce țara într-o direcție greșită, nu către Uniunea Europeană”, a declarat presei Kaja Kallas.

Și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a făcut un comentariu cu privire la Georgia: „Este regretabil că Georgia nu se apropie de Uniunea Europeană, ci se îndepărtează de ea”.

În baza relatărilor Serviciului georgian al RFE/RL și Current Time.

