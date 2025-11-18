Georgia vrea să interzică votul în străinătate. Diaspora a preferat mereu partidele pro-europene

În prezent, Codul electoral al Georgiei interzice alegătorilor care nu locuiesc în țară să participe la alegerile locale. Însă, aceștia sunt liberi să voteze în scrutinul parlamentar, pentru care se deschid secții de votare în străinătate.

Dacă noua inițiativă va fi aprobată, georgienii vor putea să participe la alegerile parlamentare doar în Georgia, la fel ca la alegerile locale. Șalva Papuașvili a spus că schimbarea nu va limita drepturile electorale, ci va stabili doar „locul și limitele” votului.

„În primul rând, trebuie subliniat faptul că drepturile electorale ale cetățenilor aflați în altă țară nu se modifică. Noutatea se referă la procedură și înseamnă că, la fel ca în cazul alegerilor locale, votul la alegerile parlamentare va fi posibil numai pe teritoriul statului nostru - Georgia. Ca și până acum, fiecare cetățean georgian va avea dreptul și posibilitatea de a participa la alegeri. Singura condiție este să se întoarcă în țara natală, o dată la patru ani, și să voteze pe teritoriul Georgiei”, a declarat Papuașvili, citat de Serviciului georgian al Europei Libere (RFE/RL).

Șeful Parlamentului a ținut să sublinieze că în afara Georgiei nu va mai exista nicio infrastructură electorală.

„Stabilirea regulilor electorale pe teritoriul Georgiei crește stabilitatea alegerilor, reduce influența actorilor externi și asigură un vot mai corect și mai informat. Acest model respectă standardele internaționale și este aplicat în țări precum Irlanda, Malta, Israel, Armenia... Nerezidenții sunt expuși unor riscuri specifice, fiind sub influența jurisdicției străine și a mediului politic, unde statul nu poate preveni interferența. În plus, în ceea ce privește nerezidenții, riscurile de manipulare a informațiilor sunt mai mari”, a declarat Papuașvili.

Potrivit oficialului, „alegerile parlamentare din 2024 au arătat clar cât de directă și brutală poate fi presiunea informațională și politică din exterior asupra alegătorilor”.

Președintele Parlamentului georgian a spus că vor urma și alte modificări ale Codului electoral actual, fără să precizeze însă la ce se referă.

Diaspora georgiană și alegerile

La fel ca în Republica Moldova, rezultatele alegerilor georgiene în diaspora au fost mult diferite, în ultimii ani, față de cele din țară.

Spre exemplu, la scrutinul parlamentar din 26 octombrie 2024, georgienii din străinătate au votat în mod covârșitor pentru opoziția pro-europeană. Doar 13% din aceștia au votat pentru partidul de guvernare „Visul Georgian”, care a dezghețat relațiile cu Rusia și a suspendat procesul integrării în UE.

Votul diasporei ar putea avea un impact substanțial, ținând cont de numărul mare al cetățenilor georgieni care locuiesc permanent sau temporar peste hotare.

Potrivit datelor oficiale, peste 1,5 milioane de georgieni se aflau peste hotare la începutul anului 2024, în timp ce populația Georgiei constituia 3,7 milioane.

Autoritățile susțin că aproape jumătate din diaspora georgiană (700 de mii) s-ar afla în Rusia. Pe de altă parte, statistica rusească spune că doar 113 mii de etnici georgieni locuiau în Rusia în 2020, dintre care cam 3 mii aveau și cetățenia Georgiei.

Tema votului în diaspora a fost mult discutată în campania pentru scrutinul parlamentar georgian din 2024. Guvernul de la Tbilisi a ignorat cererile opoziției și ale președintei Salome Zurabișvili de a deschide mai multe secții de votare în străinătate.

În cele din urmă, au fost organizate puțin peste 60 de secții, în 42 de țări, la care mulți alegători nu au reușit să voteze din cauza cozilor imense sau a epuizării buletinelor de vot, deși au parcurs distanțe mari adesea, venind din alte localități.

Astfel, doar puțin peste 34 de mii de persoane au reușit să voteze peste hotare la ultimele alegeri pentru parlamentul Georgiei.

Partidul de guvernare „Visul Georgian” a obținut 54% din sufragii în Georgia.

Noua inițiativă a guvernării de la Tbilisi de a interzice votul în diaspora a fost deja criticată de forțele de opoziție.

Într-un interviu pentru Current Time, televiziunea de limbă rusă a RFE/RL, reprezentanta partidului de opoziție „Mișcarea Națională Unită”, Ana Țitlidze, a spus că la ultimele alegeri partidul de guvernare „Visul Georgian” a suferit o „înfrângere catastrofală” în diaspora.

„Ei cunosc faptul că majoritatea emigranților sunt împotriva regimului lor și participă activ la lupta pentru libertatea țării. Acest fapt este o problemă pentru regim. Tocmai de aceea, au decis să interzică participarea la alegeri a persoanelor care au fost nevoite să părăsească țara, inclusiv din cauza contextului social și economic dificil pe care acest regim l-a creat”, a declarat Ana Țitlidze.

Opoziția pro-europeană a acuzat puterea de falsificarea ultimelor alegeri și a refuzat să recunoască rezultatele votului, organizând ample proteste, care au degenerat uneori în ciocniri violente cu poliția. Protestele, mult mai reduse ca amploare decât la început, continuă mai bine de un an.

