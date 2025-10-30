Avertisment european: Georgia se transformă în dictatură

„În Georgia, situația actuală este următoarea: avem patru partide de opoziție, iar trei dintre acestea sunt pe punctul de a fi interzise”, a constatat joi Anitta Hipper purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Acțiune Externă (diplomația Uniunii Europene).

„Este o nouă îndepărtare de democrație și de parcursul european”, a mai

spus Hipper, la o conferință de presă, la Bruxelles.

În ajun, Consiliul Europei (CoE), principalul for pan-european pentru drepturile omului, din care face parte și Georgia, a folosit în premieră cuvântul „dictatură” pentru a descrie politica partidului de guvernământ Visul Georgian.

„Interzicerea opoziției democratice ar conduce efectiv la instaurarea unei dictaturi monopartite și ar fi incompatibilă cu statutul de membru al Consiliului Europei”, au declarat Edite Estrela și Sabina Cudic, autoarele unui raport despre ultimele evoluții din Georgia.

Ambele avertismente, cel de la UE și cel de la CoE, vin după ce partidul de guvernământ din Georgia a cerut săptămâna aceasta Curții Constituționale să interzică formațiunile de opoziție.

Este vorba de Mișcarea Națională Unită a fostului președinte încarcerat Mihail Saakașvili, Coaliția Ahali pentru Schimbare și Georgia Puternică-Lelo.

Oficialul georgian care a înaintat cererea către CC, spicherul parlamentar Șalva Papuașvili, a acuzat aceste partide că „subminează în mod repetat legitimitatea guvernului și acționează împotriva ordinii constituționale a statului”.

Curtea Constituțională, considerată în general ca fiind controlată de partidul de guvernământ, are la dispoziție nouă luni pentru a se pronunța asupra cererii.

Fosta președintă Salome Zurabișvili a calificat această măsură drept „pasul final în regimul de teroare din Georgia”, afirmând că scopul acesteia este de a transforma țara într-un „regim autoritar de tip rusesc”.

Aflat la putere din 2012, Visul Georgian a fost acuzat de regrese pe calea democrației, de apropierea de Rusia și de sabotarea eforturilor Georgiei de aderare la UE.

Partidul respinge aceste acuzații, afirmând că apără stabilitatea, în timp ce „forțe străine” (Occidentul, adică) încearcă să atragă Georgia în războiul din Ucraina cu ajutorul partidelor de opoziție.

Georgia se află într-o situație politică instabilă de la alegerile parlamentare contestate din octombrie 2024. Partidul Visul Georgian a fost declarat atunci câștigător de către Comisia Electorală, dar opoziția a susținut că au avut loc fraude pe scară largă și a refuzat să-și ocupe locurile din noul parlament.

După anunțarea demersului puterii de a le scoate în afara legii, partidele de opoziție au chemat la noi proteste.

Demonstrații - mai mari sau mai mici - au avut loc zilnic în Tbilisi de la alegerile din 2024 și s-au intensificat după ce prim-ministrul Irakli Kobahidze a anunțat la sfârșitul anului trecut că Georgia își suspendă cererea de aderare la Uniunea Europeană.

