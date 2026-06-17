Liderii țărilor din Grupul celor Șapte (G7) au promis să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina, inclusiv prin livrarea de sisteme antiaeriene și rachete interceptoare suplimentare, precum și a capacităților cu rază lungă de acțiune.

De asemenea, țările membre vor analiza posibilitatea extinderii unor licențe pentru a permite creșterea producției militare a Ucrainei, se arată într-o declarație comună a liderilor G7, publicată pe 17 iunie la finalul summitului desfășurat în Franța.

„Apreciem reziliența Ucrainei și progresele înregistrate pe câmpul de luptă în ultimele luni”, se spune în declarația liderilor, care consideră că acum este momentul potrivit „pentru a susține și accelera această dinamică”.

În plus, liderii G7 s-au angajat să intensifice presiunea asupra economiei ruse, inclusiv asupra industriei sale petroliere și de gaze.

„Ne angajăm să intensificăm presiunea asupra economiei de război rusești. În acest context, vom consolida sancțiunile noastre, inclusiv cele din sectoarele petrolier și gazier. Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a adopta măsuri suplimentare, având în vedere că președintele Trump a încheiat un acord pe care îl susținem privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, se mai spune în document.

De asemenea, liderii G7 au subliniat importanța securității energetice a Ucrainei și au convenit să acorde sprijin suplimentar pentru ca aceasta să poată face față iernii viitoare.

Pe 16 iunie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că semnarea acordului cu Iranul și deschiderea Strâmtorii Ormuz creează condițiile pentru reintroducerea sancțiunilor asupra petrolului rusesc.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, prezent și el la summit, unde a avut discuții cu președintele Donald Trump, a declarat jurnaliștilor că una din temele centrale ale summitului a fost consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei

„Toți membrii G7 vor depune eforturi pentru a ne consolida apărarea. Am discutat atât despre sisteme antiaeriene, cât și despre rachete”, a spus el, fără a intra în detalii.

Totodată, el a spus că a discutat cu președintele SUA despre posibilitatea ca Ucraina să producă mijloace de contracarare a atacurilor balistice.

„Am abordat această problemă și am discutat despre asta cu președintele Trump – echipele noastre vor lucra pentru a reuși de data aceasta să obținem licențele de producere a sistemelor și rachetelor antibalistice corespunzătoare”, a afirmat Zelenski.

Luna trecută, președintele Ucrainei a adresat o scrisoare președintelui SUA și Congresului, în care a semnalat creșterea deficitului de sisteme antiaeriene, în special a mijloacelor de contracarare a rachetelor balistice rusești.

„În ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice, ne bazăm aproape exclusiv pe Statele Unite”, se arată în această scrisoarea publicată în presa ucraineană. Este vorba despre rachetele PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL

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