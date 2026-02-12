Liderii UE promit măsuri rapide pentru un rol mai mare în economia globală

Deși se așteaptă puține decizii concrete în urma reuniunii de la castelul belgian, întâlnirea poate oferi indicii cu privire la capacitatea celor 27 de state membre ale UE de a depăși interesele proprii și de a conveni asupra unui plan de acțiune comun.

„Împărtășim sentimentul de urgență că Europa noastră trebuie să acționeze”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, vorbind alături de cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi, care nu sunt de acord cu multe dintre soluțiile posibile, au sosit împreună la reuniunea UE, observă Reuters.

Mulți dintre lideri prezenți la reuniune împărtășeau același sentiment de urgență și de frustrare față de lipsa de progrese, pentru care sunt în mare parte responsabili ei înșiși, în ceea ce privește unificarea economiilor blocului.

„Se vorbește mult și se acționează puțin, iar aceasta este o șansă de a inversa măcar această tendință”, a declarat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson. Prim-ministrul ceh Andrej Babiš a fost și mai direct: „Doar vorbe, conferințe și nicio acțiune”.

Discuțiile vor viza teme precum aprofundarea pieței unice a UE, continuarea procesului de creare a unei uniuni a piețelor financiare ale UE pentru a permite blocului să investească la scară largă și reducerea costurilor ridicate ale energiei în Europa. Aceste teme vor testa disponibilitatea statelor membre de a face compromisuri în ceea ce privește interesele lor individuale și de a acționa în conformitate cu retorica pro-creștere economică.

„Salvați industria europeană!”

Dpa notează într-o prezentare a tematicii discutate în Belgia că două rapoarte importante privind obstacolele economice ale blocului, redactate de foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta - ambii prezenți acum la summit - au fost considerate semnale de alarmă la momentul publicării lor în 2024.

Raportul fostului șef al Băncii Centrale Europene (BCE), Draghi, susține că UE are nevoie de investiții masive și de un nou sentiment de unitate dacă dorește să rămână relevantă din punct de vedere economic. În ianuarie, însă, Consiliul European pentru Inovare Politică a concluzionat, în alt raport, că doar 15% din recomandările formulate de Draghi au fost până acum puse în aplicare în totalitate.

În ajunul summitului din Belgia, reprezentanții de seamă ai industriei europene au îndemnat liderii UE să abordeze cu mai multă urgență provocările economice ale blocului.

„Vă îndemnăm să treceți de la diagnostic la rezultate și de la planuri la realizări, cu un singur obiectiv: să salvați industria noastră. Nu anul viitor, nu săptămâna viitoare, ci astăzi”, se arată într-o declarație comună a liderilor din industrie.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te