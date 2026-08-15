Lovite de ucraineni, depozitele ruse Wildberries s-ar muta în Kazahstan. Astana este precaută

Fiind singura țară din Asia Centrală care are o frontieră terestră cu Rusia, Kazahstanul a fost adesea considerat un „frate” economic al Moscovei. Acum, „fratele mai mare” are nevoie de ajutor.

Luni întregi de atacuri ucrainene asupra unor ținte care variază de la infrastructura energetică până la comercianții online aflați adânc pe teritoriul Rusiei au determinat luarea unor măsuri de protecție prin relocarea unor instalații rusești în Kazahstan, țară care a încercat să găsească un echilibru între relațiile sale cu Moscova și dorința de a-și păstra neutralitatea în ceea ce privește cel mai sângeros și mai îndelungat război din Europa din ultimele decenii.

Pe fondul crizei, care a provocat penurie de combustibil în multe regiuni ale Rusiei, Moscova a inițiat negocieri cu Astana pentru rafinarea țițeiului rusesc în instalațiile din Kazahstan.

Mai recent, Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a căutat spații de depozitare în Kazahstan, după ce peste o duzină dintre depozitele sale din întreaga țară au fost lovite de ucraineni.

Ministrul kazah al Comerțului și Integrării, Arman Șakkaliev, a confirmat recent că, în cadrul unui proiect de extindere, vor fi construiți în Kazahstan 260.000 de metri pătrați de spații de depozitare pentru companie.

„De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Astana a încercat în mod constant să mențină un echilibru între relațiile economice și politice strânse cu Rusia și evitarea unor măsuri care ar putea-o implica direct în confruntarea dintre Rusia și Occident sau care i-ar putea submina suveranitatea”, a declarat pentru RFE/RL Temur Umarov, cercetător la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia.

El a afirmat că, deși relocarea companiilor rusești în Kazahstan ar adăuga un nivel suplimentar de complexitate economică, „Astana este conștientă de riscurile asociate cu transformarea sa într-o platformă pentru activități care ajută Rusia să atenueze efectele războiului sau ale restricțiilor occidentale”.

„Mă aștept ca guvernul kazah să-și continue abordarea actuală: este puțin probabil să respingă în totalitate afacerile cu Rusia, dar va încerca să gestioneze cu atenție această cooperare, analizând fiecare caz în parte, dând totodată de înțeles că Kazahstanul rămâne fidel politicii sale externe multivectoriale și procesului decizional independent.”

Asia Centrală, în atenția Occidentului

Începând din 2023, țările occidentale și-au îndreptat atenția către Asia Centrală, încercând să profite de oportunitatea economică și politică creată de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din februarie 2022.

Deși guvernele din Asia Centrală au menținut legături strânse cu Moscova, ele și-au intensificat totodată eforturile de diversificare a relațiilor cu alte țări.

Rusia — și companiile rusești — iau în considerare relocarea unor unități de producție în mai multe țări din regiune. Kazahstanul, care are cea mai lungă frontieră terestră internațională neîntreruptă din lume, cu o lungime de aproximativ 7.644 de kilometri, a devenit ținta principală.

Kazahstanul ar avea de câștigat de pe urma unei cooperări mai strânse.

Este ceva deosebit de important, având în vedere că atacurile ucrainene au scos din funcțiune instalații cheie de rafinare rusești utilizate de companiile petroliere kazahe, care exportă cea mai mare parte a producției țării către Rusia prin intermediul Consorțiului Conductelor din Marea Caspică (CPC). CPC a fost scos din funcțiune de mai multe ori în urma unor atacuri pe parcursul războiului.

Totuși, spune economistul kazah Aidar Alibaiev, intensificarea cooperării reprezintă și o potențială amenințare pentru economia kazahă. Deși exclude riscul unor atacuri directe ale Ucrainei asupra Kazahstanului, el nu exclude posibilitatea ca din depozite să fie distribuite produse cu destinație militară, ceea ce ar putea atrage sancțiuni occidentale.

Această dependență economică tot mai mare de infrastructura kazahă, afirmă analiștii și oficialii, oferă Astanei ocazia de a-și renegocia relația cu Moscova. Cu toate acestea, Kazahstanul a precizat clar că, în relațiile cu Rusia, va acorda prioritate propriei sale stabilități economice.

„Vom analiza mai întâi situația noastră”, a declarat Suiindik Aldașev, președintele Comisiei pentru politică economică a Senatului, pentru RFE/RL.

„Situația” despre care vorbea Aldașev se referă inclusiv la dorința Kazahstanului de a-și păstra neutralitatea în războiul dintre Rusia și Ucraina, care se află deja în al cincilea an.

La sfârșitul lunii trecute, în cadrul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin la Omsk, liderul kazah Qasym-Zhomart Toqaev a propus o înghețare temporară a frontului din Ucraina și reluarea negocierilor, afirmând că „este păcat că mor tineri”.

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