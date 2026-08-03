Noi lovituri ucrainene asupra Wildberries. Rusia anunță atacuri asupra navelor ucrainene

Compania Wildberries & Russ (RWB) a confirmat izbucnirea unui incendiu la depozit și a precizat că angajații au fost evacuați, iar echipele de pompieri intervin la fața locului. Guvernatorul regiunii Vladimir, Aleksandr Avdeev, a declarat că incendiul a fost provocat de un atac cu drone și că au fost înregistrate distrugeri.

Autoritățile ruse au anunțat ulterior că două persoane au fost rănite în urma atacului. Un tânăr a suferit un traumatism la cap, descris drept fără consecințe grave, iar o femeie dintr-o localitate aflată în apropierea depozitului a fost rănită ușor la un picior. Până în prezent, armata ucraineană nu a comentat noul atac.

Potrivit autorităților ruse, peste 15 depozite și centre logistice Wildberries au fost avariate în urma atacurilor ucrainene din ultimele săptămâni.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a susținut că, în noaptea de duminică spre luni, forțele ruse au lovit cu drone patru cargouri ucrainene care transportau mărfuri destinate armatei ucrainene. Trei dintre nave ar fi fost atacate în Marea Neagră, iar o a patra în portul Nikolaev. Moscova nu a oferit detalii despre amploarea pagubelor, iar partea ucraineană nu a confirmat și nici nu a raportat atacuri asupra unor nave comerciale.

Tot în cursul nopții, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea anexată au anunțat că trei civili au fost uciși și alți doi răniți în urma unui atac aerian. Liderul administrației ruse din peninsulă, Serghei Aksionov, nu a oferit alte detalii.

Analizând imagini apărute online, canalul de monitorizare Astra a scris că după atacul asupra orașului Kerci a izbucnit un incendiu la o clădire rezidențială. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

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