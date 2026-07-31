Noi atacuri cu drone ucrainene în adâncul Rusiei, la Volgograd. Alertă de violare a spațiului aerian în România

În acea regiune se află o rafinărie de petrol a concernului Lukoil. Cinci persoane au solicitat asistență medicală în urma atacurilor, a adăugat Bocearov pe Telegram.

Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online, a informat într-un comunicat pe Telegram că unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a luat foc în urma atacului, dar nu au existat victime.

În regiunea vecină din sudul Rusiei europene, Rostov, o femeie a fost rănită în urma unui atac cu drone în orașul Gukovo, a declarat guvernatorul regional Iuri Sliusar pe aplicația de mesagerie.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor Wildberries și continuă loviturile asupra instalațiilor energetice care au declanșat o criză de aprovizionare în cea mai mare parte a Rusiei.

Wildberries, ale cărei câteva alte depozite au fost lovite chiar joi, a declarat anterior că a plătit o a doua tranșă de sprijin financiar către aproape 100.000 de vânzători ale căror mărfuri au fost avariate.

Ucraina, ale cărei orașe sunt supuse unor atacuri constante din partea Rusiei, afirmă că loviturile sale adânc în teritoriul inamic reprezintă „sancțiuni pe distanță lungă” menite să submineze capacitatea de luptă a Moscovei și să o forțeze să pună capăt conflictului care durează de 4 ani și jumătate.

Între timp, Rusia a informat că forțele sale au lovit vineri o navă care transporta încărcătură militară în apropierea orașului Odesa din Ucraina, notează Reuters, adăugând că nu a putut confirma în mod independent această informație.

România, ⁠membră ⁠a ‌Uniunii Europene și a NATO, a ridicat de la sol ⁠joi seară două avioane de vânătoare după ce un grup de ținte aeriene a fost ⁠detectat în apropierea ‌frontierei fluviale cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării din România pe rețele.

Țintele au dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare radar fără a pătrunde în spațiul aerian național, se precizează într-o postare ulterioară, adăugându-se că alerta aeriană a fost ridicată și că au fost semnalate explozii pe teritoriul Ucrainei.

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