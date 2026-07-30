NATO și UE condamnă căderea unei rachete rusești în Polonia: „Inacceptabil!”

Racheta rusă care a căzut în Polonia reprezintă o altă „încălcare inacceptabilă” a spațiului aerian al UE, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pentru a pune capăt acestei situații, ajutăm Ucraina să câștige acest război prin toate mijloacele posibile. Și construim o arhitectură europeană solidă de securitate pe uscat, pe mare și în aer”, a scris ea pe X.

Comandantul Suprem al Alianței NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, a avut joi o discuție cu șeful Apărării din Polonia, generalul Wieslaw Kukulan, pentru a analiza reacția la incident, a declarat un purtător de cuvânt al comandamentului militar al NATO.

„NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră” ca răspuns la pătrunderea rachetei ruse în spațiul aerian al Poloniei, a mai declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat transmis prin e-mail agenției Reuters.

Grynkewich „a subliniat că NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a apăra teritoriul NATO”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Un crater de 10 metri

Autoritățile poloneze au declarat joi că o explozie, „probabil a unei rachete rusești”, a lăsat în urmă un crater cu lățimea de 10 metri într-o regiune din estul țării, la granița cu Ucraina.

La o conferință de presă organizată la fața locului, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că racheta care a provocat explozia era probabil o rachetă rusă de tip Kh-101.

„Analiza (...) fragmentelor recuperate indică o rachetă rusă de tip Kh-101”, a spus el.

Locuitorii din Tarnawa Kolonia, lângă Lublin, au spus că au auzit o explozie în jurul orei 4 dimineața, care le-a zguduit ferestrele, se arată într-un comunicat al poliției.

Autoritățile poloneze nu au precizat imediat cauza formării craterului, dar acesta a apărut în timp ce Rusia desfășura un nou atac masiv asupra regiunii Lviv din vestul Ucrainei, lângă granița cu Polonia.

Procurorii militari polonezi au deschis o anchetă, au mai precizat autoritățile.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat pe X că „în timpul nopții, o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând spațiul aerian al NATO”.

El a mai spus că a vorbit despre incident cu omologul său polonez, Radek Sikorski.

Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a afirmat, de asemenea, că spațiul aerian polonez a fost „încălcat” în timpul atacului cu rachete și drone.

Nu este nici pe departe primul incident în care armamentul ajunge într-o formă sau alta din „teatrul de război” pe teritoriul vecinelor Ucrainei, inclusiv Moldova, România, Polonia, Estonia, Letonia sau Finlanda.

În nord-estul Europei, este vorba și de drone ucrainene care se rătăcesc, fiind bruiate de ruși, în timp ce caută să atace obiective militare și energetice inamice.

Până acum, cel mai grav incident de acest fel dintr-o țară din NATO a fost considerat cel de la Galați, unde în luna mai a căzut o dronă pe un bloc, rănind doi locuitori. România și aliații ei au pus incidentul pe seama Rusiei, care neagă de obicei asemenea răspundere și acuză occidentalii că inventează sau înscenează asemenea episoade.

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