Noi atacuri rusești masive în Ucraina. Polonia descoperă un crater de 10 metri, după o intruziune în spațiul ei aerian

Atacurile aeriene rusești au ucis joi cel puțin 13 persoane în Ucraina, dintre care una la Kiev, în atacuri care s-au extins până în orașul Lvov, din vestul țării, forțând Polonia vecină să mobilizeze avioane de vânătoare pentru a-și asigura spațiul aerian.

Atacurile au avut loc în momentul în care președintele Zelenski se întorcea din Statele Unite, unde a declarat că președintele Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachetele Patriot.

Alerte de raid aerian au răsunat în majoritatea regiunilor din Ucraina, un martor al agenției Reuters afirmând că s-au auzit explozii la Kiev. Câteva clădiri nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul Vitali Klitschko pe aplicația de mesagerie Telegram.

O persoană a murit și alte două au fost rănite în capitală, au anunțat serviciile de urgență, iar alte șase persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava.

În orașul natal al lui Zelenski, Krivii Rih, din centrul țării, două fete în vârstă de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele șase persoane ucise, iar alte opt au fost rănite în urma a ceea ce Oleksandr Vilkul, șeful consiliului de apărare al orașului, a descris ca fiind o lovitură directă a unei rachete balistice rusești de tip Iskander-M.

„O noapte întunecată”, a declarat Vilkul pe Telegram, adăugând că racheta, lansată din regiunea Voronej din Rusia, a lovit locuința unei familii numeroase, și a avertizat că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție îndepărtează dărâmăturile.

La Lvov, în apropierea graniței cu Polonia, echipele de salvare se străduiau să îndepărteze dărâmăturile pentru a ajunge la persoanele blocate, după ce rachetele rusești au avariat două blocuri de locuințe și au rănit 26 de persoane, au declarat oficialii.

Anterior, Zelenski avertizase că este probabil să aibă loc un atac rus de amploare, afirmând că siguranța ucrainenilor depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme de apărare antirachetă.

„Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și că protejarea vieților oamenilor depinde în mod direct de disponibilitatea lor”, a scris Zelenski pe Telegram.

Crater de 10 metri în Polonia

Poliția poloneză a descoperit într-un câmp un crater și resturi împrăștiate lăsate de un obiect neidentificat, dispărut de pe radarele armatei care îl urmăreau în spațiul aerian național în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei, au declarat joi autoritățile.

„Un obiect neidentificat care se deplasa spre vest a fost detectat în spațiul aerian polonez”, a declarat comandamentul operațional al forțelor armate joi, adăugând că acesta a dispărut de pe radare la scurt timp după ce a fost observat, la ora 3:40 dimineața.

Un elicopter Mi-24 care s-a deplasat la ultima poziție a obiectului pentru a verifica și confirma datele radar a identificat locul probabil al prăbușirii, a adăugat acesta.

„Echipajul elicopterului a localizat locul probabil al prăbușirii obiectului într-o zonă virană, în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, din provincia Lublin.”

Craterul lăsat în urmă avea o lățime de aproximativ 10 m, a adăugat Ministerul de Interne pe X.

Poliția din regiunea Lublin a declarat că a primit o sesizare privind o explozie puternică în județul Biłgoraj, între satele Tarnawa Kolonia și Biskupice.

„Ofițerii au descoperit un crater și resturi împrăștiate provenind de la un obiect neidentificat într-un câmp situat la aproximativ 2 km de cele mai apropiate clădiri, între cele două sate”, a adăugat poliția pe X.

Sirenele au sunat în orașul Lublin timp de câteva minute pentru a avertiza asupra atacurilor rusești, potrivit mass-media.

Surse: Reuters, Pap.pl

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