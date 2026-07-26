„Trăim cu ziua de azi”. În ciuda războiului, prețul locuințelor continuă să crească în Ucraina

Prețurile cresc cel mai rapid în regiunile vestice. Spre exemplu, garsonierele în orașul Ternopil s-au scumpit, în medie, cu 22% într-un singur an. Este cea mai mare majorare de preț în acest segment din Ucraina, potrivit portalului imobiliar LUN. Chiar și în orașul sudic Zaporojie care se află în apropierea frontului prețurile apartamentelor cu o cameră au urcat cu aproximativ 3%.

Doar în două centre regionale garsonierele nu s-au scumpit - la Dnipro, prețurile au scăzut cu 6%, iar în Nikolaev au rămas neschimbate.

„Piața imobiliară din Ucraina continuă să crească în aproape toate segmentele sale, practic, în toată țară”, se arată în raportul portalului imobiliar pentru al doilea trimestru al anului 2026.

„Au început să ne bombardeze cu bombe ghidate”

„A trebuit să renunțăm la tot. Copiii au crescut acolo. Și nu mai avem unde să ne întoarcem. Nici copiii, nici noi”, povestește Valentina, care înainte de invazia rusă la scară largă locuia în satul Vozdvijivka, din regiunea Zaporojie.

Din cauza luptelor, femeia a fost nevoită să-și părăsească locuința. Casa i-a fost distrusă, iar linia frontului trece acum prin satul în care trăia.

„Ați văzut cât am rezistat. Dar au început să ne bombardeze cu bombe ghidate (KAB) și atunci ne-am mutat aici. Altfel, nu am fi plecat”, spune ea.

Valentina locuiește la niște cunoscuți în Zaporojie și plătește doar cheltuielile de întreținere. Visează să aibă propriul apartament în același cartier de la marginea orașului, unde de câteva săptămâni sunt instalate plase de protecție împotriva dronelor.

„Știți, eu am locuit într-un sat unde astfel de plase erau montate de-a lungul întregului drum”, spune Valentina.

Ea se pregătește să se înscrie pe lista de așteptare a programului de subvenții de stat pentru procurarea locuințelor - eVidnovlennia (eRestabilire). Însă, din luna mai, plata compensațiilor a fost suspendată cel puțin până în toamnă. Fără sprijinul statului, Valentina și alte mii de persoane strămutate, care și-au pierdut locuințele din cauza războiului, nu pot să cumpere singure un apartament. Așa că nu le rămâne decât să aștepte.

„Apartamentele sunt foarte scumpe. Pentru noi, cei care ne apropiem de vârsta pensionării, este imposibil să cumpărăm unul din banii noștri”, spune ea.

Un apartament cu trei camere, de 73 metri pătrați, aflat chiar în centrul orașului Zaporojie, a fost scos la vânzare pentru 50.000 de dolari, dar prețul este negociabil, spune agenta imobiliară Karina Matveeva, prezentând locuința jurnaliștilor Current Time. Proprietarii l-au renovat pentru ei înșiși, însă după începerea războiului au plecat peste hotare, de aceea mult timp au ezitat să-l vândă, spune Matveeva.

O astfel de locuință e considerată de segment premium în Zaporojie, oraș aflat în apropierea frontului. Chiar și așa, prețurile de pe piața secundară rămân la niveluri foarte scăzute. În medie, astăzi, în Zaporojie:

un apartament cu o cameră costă cam 15.000 de dolari;

un apartament cu două camere – circa 20.000 de dolari;

un apartament cu trei camere – în jur de 30.000 de dolari.

În regiunile din apropierea frontului, piața imobiliară este puternic influențată de situația de securitate. Din cauza incertitudinii, mulți ezită să cumpere locuințe. În Zaporojie, rachetele, bombele și dronele rusești lovesc cu regularitate clădiri rezidențiale.

„În ultimele trei-patru săptămâni s-au auzit explozii aproape tot timpul. Chiar și cei care veneau să vadă apartamente în luna mai au spus ulterior, în iunie, că pun totul pe pauză. Banii îi poți lua cu tine și pleca, dar apartamentul rămâne aici. Din păcate, toate acestea afectează negativ piața”, spune agenta imobiliară.

Unii proprietari, care au plecat în străinătate sau închiriază locuințe în regiuni mai sigure ale țării, dimpotrivă, nu se grăbesc să-și vândă proprietățile de aici.

„Dacă vând, voi avea 20 de mii de dolari în buzunar, dar ce să fac cu ei? În alte orașe, cum ar fi Kiev, de exemplu, nu poți cumpăra nimic”, explică Matveeva, redând argumentele proprietarilor de apartamente.

Kievul e bombardat, dar locuințele se cumpără activ

La Kiev, prețurile sunt de câteva ori mai mari. Dar, bunăoară, un apartament cu două odăi dintr-un cartier aflat pe malul stâng al capitalei, pe lângă spațiul generos, are și alte avantaje importante în vreme de război, a afirmat Olena Haidamaha, președinta Asociației Profesioniștilor din Domeniul Imobiliar, într-o discuție cu jurnaliștii Current Time.

„Blocul are adăpost antiaerian și parcare subterană. Totul este bine protejat. Există generatoare, astfel încât lifturile să funcționeze, iar în sezonul rece să fie asigurate încălzirea și alimentarea cu apă”, explică ea.

Deși Rusia își intensifică atacurile asupra Kievului, piața imobiliară din capitala ucraineană rămâne activă, spre deosebire de cea din regiunile aflate în apropierea frontului, potrivit reprezentantei asociației.

„Uneori nici nu s-a încheiat alerta aeriană și oamenii deja ne scriu sau ne sună ca să confirme că dimineața vor veni la vizionare. Caută locuințe, cumpără și nu se opresc”, spune Olena Haidamaha.

„Nu pot spune că este un fenomen de masă, dar agenții imobiliari cu experiență continuă să încheie tranzacții. Oamenii s-au obișnuit să trăiască cu ziua de azi. Câștigă bani și îi cheltuie pentru a trăi aici și acum”, adaugă ea.

Ucrainenii așteaptă reluarea programului de stat pentru sprijinul persoanelor ale căror locuințe au fost distruse. Specialiștii spun că acesta ar putea să stimuleze atât cererea, cât și oferta pe piața imobiliară. Prețurile, care au scăzut ușor în timpul verii, ar putea începe din nou să crească, iar piața să se revigoreze.

Însă, riscul ca un proiectil rusesc să lovească o locuință nouă este unul permanent. Printr-o asemenea experiență a trecut și Irina Salihova, care s-a refugiat la Kiev din orașul Herson, din sudul Ucrainei.

„Abia reușiserăm să montăm ferestrele, iar azi-noapte au fost sparte din nou. Explozia a aruncat în apartament aproape o jumătate de metru cub de pământ”, spune ea.

Irina locuiește în cartierul Podil din Kiev. În urma unui atac rusesc cu rachete asupra capitalei, blocul său a fost parțial distrus, iar în fața scării s-a format un crater. După ce și-a pierdut locuința din Herson, și-a investit toate economiile în cumpărarea unui apartament în capitală.

„Chiar și în aceste condiții, va trebui să continuăm să plătim ratele la creditul ipotecar. Dar nu știu dacă blocul nostru va mai putea fi locuit. La parter a fost distrus un perete de rezistență, iar apartamentul nostru, aflat la etajul al treilea, practic atârnă în aer”, spune ea.

O săptămână mai târziu, o comisie de stat a declarat clădirea improprie pentru a fi locuită, existând riscul ca aceasta să se prăbușească în orice moment. Potrivit Irinei, locatarii nu au primit nici până acum documentele necesare pentru a putea solicita sprijin prin programul guvernamental de subvenționare a procurării locuințelor.

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