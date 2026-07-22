Duma de Stat restrânge drepturile rușilor plecați din țară și condamnați în lipsă

Legea interzice emigranților politici să obțină pașapoarte și să beneficieze de servicii consulare la misiunile diplomatice rusești din străinătate. În plus, aceștia își vor pierde dreptul de a dispune de bunurile și fondurile pe care le dețin în Rusia.

Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a declarat că noile norme vor permite tragerea la răspundere a „celor care au părăsit țara, dar îi aduc daune și prejudicii”, numindu-i, în mod repetat, „extremiști și trădători”.

Apărători ai drepturilor omului au calificat proiectul de lege drept o privare de facto de cetățenie a emigranților politici ruși. Restricțiile vor intra în vigoare din ziua publicării oficiale a legii.

Pe cine va afecta legea?

Potrivit documentului, în Rusia va fi creat un registru al persoanelor care au părăsit țara și se sustrag executării pedepselor aplicate în baza oricărui articol din Codul penal sau a șase articole din Codul contravențional.

Este vorba despre persoanele urmărite pentru:

încălcarea legislației privind „agenții străini”;

participarea la activitatea unei „organizații indezirabile”;

apeluri la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei;

„discreditarea” armatei ruse;

apeluri la impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

Ce restricții stabilește legea?

Blocarea conturilor bancare. Legea prevede blocarea conturilor bancare și restricționarea accesului la aplicațiile mobile ale băncilor, pentru a face imposibil transferul banilor. Toate veniturile obținute în Rusia – de exemplu, pensiile, plățile din partea organizațiilor sau a persoanelor fizice – vor fi virate într-un cont special în ruble, din care vor putea fi achitate doar amenzile stabilite de instanță. Totuși, rudelor apropiate ale persoanelor plecate din Rusia, care nu au propriile surse de venit, li se va putea acorda o indemnizație lunară din fondurile înghețate.

Legea prevede blocarea conturilor bancare și restricționarea accesului la aplicațiile mobile ale băncilor, pentru a face imposibil transferul banilor. Toate veniturile obținute în Rusia – de exemplu, pensiile, plățile din partea organizațiilor sau a persoanelor fizice – vor fi virate într-un cont special în ruble, din care vor putea fi achitate doar amenzile stabilite de instanță. Totuși, rudelor apropiate ale persoanelor plecate din Rusia, care nu au propriile surse de venit, li se va putea acorda o indemnizație lunară din fondurile înghețate. Interdicții privind proprietățile și vehiculele. Persoanelor declarate vinovate în dosare penale sau contravenționale cu caracter politic li se va interzice să efectueze orice tranzacții cu bunuri imobile și să înregistreze autovehicule.

Persoanelor declarate vinovate în dosare penale sau contravenționale cu caracter politic li se va interzice să efectueze orice tranzacții cu bunuri imobile și să înregistreze autovehicule. Interdicții privind activitatea economică. Aceste persoane nu vor putea înregistra o întreprindere individuală și nici obține statutul de lucrător independent (persoană fizică autorizată în regimul rusesc de „self-employed”).

Aceste persoane nu vor putea înregistra o întreprindere individuală și nici obține statutul de lucrător independent (persoană fizică autorizată în regimul rusesc de „self-employed”). Interdicții notariale. Va fi interzisă emiterea oricăror acte notariale în interesul unei persoane plecate din Rusia care a fost condamnată sau i s-a aplicat o amendă în așa-numitele dosare politice. Spre exemplu, aceasta nu va putea în baza unei procuri să vândă un apartament, accepta o moștenire sau semna orice alt document.

Va fi interzisă emiterea oricăror acte notariale în interesul unei persoane plecate din Rusia care a fost condamnată sau i s-a aplicat o amendă în așa-numitele dosare politice. Spre exemplu, aceasta nu va putea în baza unei procuri să vândă un apartament, accepta o moștenire sau semna orice alt document. Blocarea accesului la platforma „Gosuslugi”. Sistemul electronic al serviciilor publice, prin intermediul căruia cetățenii pot depune cereri către instituțiile statului sau solicita diverse acte, va fi de asemenea blocat.

Sistemul electronic al serviciilor publice, prin intermediul căruia cetățenii pot depune cereri către instituțiile statului sau solicita diverse acte, va fi de asemenea blocat. Restricții consulare. Persoanelor plecate din Rusia care au primit amenzi sau condamnări în temeiul articolelor cu caracter politic li se va interzice, prin intermediul serviciilor consulare din străinătate, eliberarea pașapoartelor pentru călătorii în afara țării (această restricție exista deja în cazul persoanelor condamnate penal), înregistrarea căsătoriei și declararea schimbării numelui.

Proiectul de lege a fost adoptat în ultimele zile de activitate ale actualei legislaturi a Dumei de Stat, după ce s-a aflat în dezbatere încă din decembrie 2025.

Anterior, în Rusia a fost adoptată și o lege care permite confiscarea preventivă a bunurilor cetățenilor plecați din țară și care au fost trași la răspundere pentru contravenții administrative cu caracter politic. Legea respectivă mai prevede că sechestrul asupra bunurilor rămâne în vigoare până la achitarea amenzii stabilite de instanță.

Potrivit unor investigații jurnalistice independente, după începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina din 2022, sute de mii de ruși au plecat în străinătate și n-au mai revenit în țara, fiind în dezacord cu politicile Kremlinului.

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