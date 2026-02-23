„Haosul durează din luna mai”. Cum și de ce FSB va putea opri internetul în Rusia

FSB a obținut acest drept în urma modificărilor recente aduse legii „Despre comunicații”. Însă, amendamentele au fost introduse în Duma de Stat încă din luna noiembrie anul trecut. Atunci, presa de stat, citând surse, a scris că scopul inițiativei este de a scuti operatorii de responsabilitate în cazul întreruperii comunicațiilor din cauza atacurilor cu drone. Era vorba despre „solicitări” din partea FSB, pentru cazuri „stabilite de actele normative ale președintelui și ale guvernului, în scopul protejării cetățenilor și a statului împotriva amenințărilor la adresa securității”.

Dar, la a doua lectură, „solicitările” au devenit deja „cerințe” din partea FSB. În plus, din text au dispărut mențiunile despre „amenințări la adresa securității” și „acte normative ale guvernului”. În versiunea finală a documentului a rămas doar obligația operatorilor de a „suspenda furnizarea serviciilor de comunicații la cererea Serviciului Federal de Securitate în cazurile prevăzute de actele normative ale președintelui Federației Ruse”.

Deputații au adoptat amendamentele marți, 17 februarie, fără nicio discuție, simultan în a doua și a treia lectură. Întregul proces a durat aproximativ două minute.

Deja miercuri, 18 februarie, amendamentele au fost aprobate și de Consiliul Federației. Acum, mai trebuie doar să fie promulgate de președintele Vladimir Putin.

Expertul în tehnologia informației Mihail Klimarev, într-un interviu acordat Radio Svoboda - Serviciul rusesc al RFE/RL -, s-a arătat sincer surprins de faptul că adoptarea acestor amendamente a provocat o reacție vehementă în rândul publicului. Deși recunoaște că, probabil, tocmai asta urmăreau autoritățile. „Internetul a fost deconectat și înainte? Da, a fost deconectat. Lipsa acestei legi a deranjat pe cineva? Se pare că nu”.

Klimarev a reamintit că în Rusia există încă din 2003 o normă ce permite autorităților să blocheze internetul. Este vorba despre Legea federală nr. 126 „Privind comunicațiile”.

„Ulterior, acest articol a fost completat. Îmi amintesc asta foarte bine. A fost completat astfel încât operatorii de comunicații să fie obligați să nu difuzeze informații despre ceea ce se întâmplă. Toate acestea s-au făcut sub pretextul combaterii terorismului. S-a explicat că, dacă operatorii de telecomunicații vor declara că este vorba de terorism, acest lucru va ajuta cumva terorismul”, spune Klimarev.

El a reamintit că întreruperile periodice ale internetului au început cu mult înaintea operațiunii ucrainene „Păianjenul”, din iunie 2025, când dronele ucrainene au lovit baze militare din adâncul teritoriului Rusiei.

„Primul caz – pe care l-am documentat eu însumi – s-a produs la Moscova încă în 2019, când legea nu era amendată. Cu toate acestea, autoritățile au decis pur și simplu să oprească internetul mobil în centrul capitalei, în timpul alegerilor pentru Consiliul Municipal al Moscovei”, își amintește expertul.

Dar apare întrebarea: de ce aceste modificări au fost necesare abia acum?

Este chiar un fel de „dezgheț”. Acum, doar FSB va avea acest drept...

„Pentru că în diferite regiuni operatorii de telecomunicații au ajuns într-o situație neplăcută. Există multe autorități de stat, pe când operatorii sunt puțini. Mai ales cei de telefonie mobilă. Așadar, aceștia au început să primească ordine contradictorii. O autoritate de stat le cere să întrerupă serviciile între orele 11 și 12, iar o alta între orele 13 și 14. Este vorba despre FSB, Ministerul de Interne, Ministerul Situațiilor de Urgență și Roskomnadzor. În plus, în fiecare regiune au fost create grupuri de lucru interdepartamentale speciale pentru situații de urgență. Și acestea au început să dea ordine operatorilor de telecomunicații. Acest haos durează deja din mai-iunie anul trecut”, afirmă expertul.

Soarta Telegram în Rusia e deja pecetluită?

Modificările la lege vin odată cu eforturile autorităților din Rusia de a consolida ceea ce numesc „internetul suveran” și de a-i determina pe utilizatori să treacă la o „super-aplicație” rusă MAX, controlată de stat.

Roskomnadzor, agenția de supraveghere a comunicațiilor, a impus pe 10 februarie „restricții progresive” asupra mesageriei Telegram și a blocat serviciile altor aplicații și platforme populare în Rusia - WhatsApp, Instagram, Messenger și Youtube.

Pe 17 februarie, canalul Telegram „Baza”, apropiat de FSB, a relatat, citând surse avizate, că de la 1 aprilie Roskomnadzor va începe „blocarea totală” a Telegram. Roskomnadzor a comentat această informație astfel: „Agenția nu are nimic de adăugat la informațiile publicate anterior cu privire la această chestiune”.

Între timp, „încetinirea” serviciilor Telegram a provocat nemulțumirea unor bloggeri ruși pro-război, care susțin că aplicația este un mijloc important de comunicare pentru soldații ruși pe frontul din Ucraina.

Kremlinul s-a grăbit să dezmintă acest fapt, precum și afirmațiile că restricționarea Telegramului ar avea un impact asupra operațiunilor miliare rusești.

Tema a fost abordată și în Duma de stat, pe 18 februarie, în timpul audierii ministrului Comunicațiilor, Maksut Șadaev, la comisia de specialitate. Șadaev a spus că serviciile Telegram nu vor fi restricționate, deocamdată, pe frontul din Ucraina. Totodată, el a recunoscut că aplicația este încă foarte populară în Rusia.

Totuși, vicepreședintele comitetului Dumei pentru politica informațională, Evgheni Popov, a scris pe canalul său de Telegram că „a avut impresia că Ministerul Comunicațiilor și Informaticii este dispus să rezolve problemele cu Telegram și să asigure respectarea cerințelor legii de către conducerea companiei. Ar fi logic și avantajos pentru toți”. Popov a mai spus că informația despre o blocare totală a Telegram de la 1 aprilie ar fi „o prostie”.

„Un conflict între elite”, pentru bani și putere

Expertul Mihail Klimarev crede însă că utilizatorii ruși nu trebuie să-și facă iluzii. El consideră că decizia de a bloca Telegram în Rusia a fost deja luată. „A fost luată încă din vara anului trecut. În august a început blocarea”.

În opinia expertului, întreaga polemică publică din jurul blocării aplicației de mesagerie este doar un conflict între elite.

„Ați vrut un conflict între elite? Iată-l! Îl observăm chiar acum”, remarcă Klimarev. „Li se ia literalmente banii și puterea. În canalele Telegram, toți au capital social, pe care este important să îl păstreze. Se pare că au nevoie de public. Acesta le dă like-uri. Le trimite donații. De aceea luptă pentru Telegram”.

