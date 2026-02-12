Rusia mai face un pas spre „internetul suveran”, blocând WhatsApp, Telegram, Youtube și presa internațională

„În ceea ce privește blocarea WhatsApp, într-adevăr, (...) din cauza refuzului corporației Meta de a respecta normele și litera legii ruse, s-a luat o astfel de decizie și ea a fost pusă în aplicare”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, la un briefing.

Anunțul a venit după ce reprezentanții WhatsApp au afirmat în ajun că autoritățile ruse încearcă să blocheze complet accesul utilizatorilor la serviciile mesageriei, pentru a-i forța să treacă la o „aplicație de stat, care nu este protejată împotriva supravegherii” - o aluzie la „super-aplicația” rusă MAX, promovată activ de autorități.

„Eforturile de a izola peste 100 de milioane de utilizatori, fără dreptul la comunicări private și sigure, reprezintă un pas înapoi, care poate duce doar la scăderea nivelului de siguranță al oamenilor din Rusia”, a declarat WhatsApp, menționând că face tot posibilul pentru a rămâne în contact cu utilizatorii săi.

Peskov a negat că restricționarea progresivă a unor platforme digitale populare în Rusia s-ar face pentru a forța utilizatorii să treacă la aplicația rusească MAX. El a amintit că Meta - din care mai face parte Facebook și Instagram - a fost declarată organizație extremistă și interzisă în Rusia - în martie 2022, la scurt timp după începutul războiului din Ucraina.

13 aplicații și site-uri media internaționale - blocate

Proiectul Nasvyazi, care monitorizează internetul rusesc, a verificat, în ajun, mai multe site-uri populare în Rusia și a descoperit că 13 dintre ele - inclusiv WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, YouTube - au fost șterse din Sistemul național de nume de domenii (NSDI), parte a așa-numitului „internet suveran” al Rusiei, lansat oficial în 2019.

Totodată, din sistemul numelor de domenii au fost șterse, printre altele, site-urile Radio Svoboda și Current Time TV - servicii în limba rusă ale Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL), precum și BBC News, Deutshe Welle și The Moscow Times.

Atunci când utilizatorii din Rusia încearcă să acceseze aceste resurse direct, fără VPN (serviciu care creează o conexiune criptată și sigură), echipamentul de rețea nu se poate conecta la adresele IP respective și afișează o eroare - „unresolved”. Cu alte cuvinte, accesul este posibil numai cu ajutorul VPN sau al altor instrumente de ocolire a blocajelor.

Nu au existat deocamdată comentarii oficiale în legătură cu eliminarea acestor site-uri din Sistemul rusesc de nume de domenii.

Pe 10 februarie, Roskomnadzor, agenția rusă pentru supravegherea comunicațiilor, a declarat că a impus „restricții progresive” și unei alte aplicații populare, Telegram, acuzată și ea de nerespectarea legilor Rusiei. Nu este vorba, deocamdată, de blocarea completă a mesageriei, ci doar de „încetinirea” acesteia.

Între timp, au apărut semnale și despre funcționarea tot mai problematică a YouTube. Autoritățile ruse încetinesc serviciile platformei de câțiva ani, deși nu recunosc acest lucru.

Potrivit Nasvyazi, odată cu radierea acestor resurse din Sistemul numelor de domenii, autoritățile de reglementare din Rusia au început să aplice în mod activ o nouă metodă de restricționare. „Acest lucru s-a întâmplat și înainte, dar în mod punctual, de exemplu, prin blocarea Discord și Signal în 2024. Radierea în masă a fost înregistrată abia acum”, notează platforma.

Nasvyazi recomandă utilizatorilor ruși să schimbe setările DNS pentru a accesa în continuare site-urile blocate sau să folosească servicii VPN fiabile.

