Peskov: Este greu de crezut că pe front se comunică prin Telegram. Rusia a început să restricționeze populara aplicație

Potrivit serviciului Downdetector, plângerile provin în principal din Moscova și mai multe regiuni din Siberia și Orientul Îndepărtat al Rusiei: districtul autonom Nenets, regiunile Magadan, Sahalin, Novosibirsk, Tomsk, Irkutsk, Tiumen, Sverdlovsk, Celeabinsk și altele.

Începând cu 10 februarie, agenția federală Roskomnadzor, responsabilă de supravegherea comunicațiilor, a început să „încetinească” funcționarea aplicației de mesagerie, una din cele mai populare în Rusia. Agenția de stat a anunțat că va continua să introducă „restricții progresive” asupra Telegram pentru a „asigura respectarea legilor Rusiei”.

Anunțul Roskomnadzor a stârnit critici dure ale unor bloggeri pro-Kremlin și personalități publice din Rusia, care susțin că Telegram este utilizat activ de armata rusă în Ucraina ca mijloc de comunicare - despre acest lucru au scris și unii militari ruși pe rețele.

Potrivit unor blogger ruși, problemele în funcționarea Telegram și blocarea accesului neautorizat al Rusiei la rețeaua Starlink ar fi provocat deja anumite probleme forțelor rusești pe front, în special în regiunea Zaporojie, unde, potrivit unor rapoarte, armata ucraineană ar fi început o contraofensivă în regiunea Huleaipole (nu există un anunț oficial al Kievului despre o asemenea contraofensivă, iar informațiile nu au putut fi confirmate în condiții de război).

Temerile bloggerilor privind problemele pe care le-ar putea întâmpina forțele rusești în Ucraina din cauza restricționării Telegarm au fost respinse de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Nu cred că ne putem imagina că legătura pe front este asigurată prin Telegram sau o altă mesagerie. Este greu și imposibil să ne imaginăm așa ceva”, a spus Peskov, jurnaliștilor, miercuri.

Referindu-se la măsurile luate de Roskomnadzor împotriva Telegram, Peskov a menționat că „legea trebuie respectată”. „Știm că se poartă discuții cu reprezentanții Telegram, dar dacă nu se obține niciun răspuns, Roskomnadzor va lua măsuri în conformitate cu legislația”, a adăugat el.

Miercuri, agenția TASS a anunțat că Telegram a fost amendat de un tribunal rus cu 7 milioane de ruble pentru neîndeplinirea „obligațiilor de auto-reglementare”. Autoritățile ruse mai spun că au întocmit șapte protocoale administrative împotriva Telegram pentru refuzul de a șterge conținutul interzis.

Printre bloggerii ruși pro-Kremlin care s-au plâns de „încetinirea” aplicației este și șefa Ligii pentru un internet sigur în Rusia, Ekaterina Mizulina. Ea a repostat un mesaj mai vechi al său în care spune că ideea de a bloca Telegram este „o greșeală”.

Deputatul în Duma de Stat a Rusiei, Mihail Deleaghin, a declarat anterior că Telegram va fi blocat în Rusia până la alegerile din septembrie. Ulterior, însă, el a spus că informația despre o posibilă blocare este doar o ipoteză a sa.

O sursă din cadrul administrației prezidențiale ruse, citată de publicația „Verstka”, a declarat că, deocamdată, nu se prevede blocarea completă a Telegram în țară, dar că această măsură ar putea fi aplicată până la sfârșitul anului: probabil după alegerile pentru Duma de Stat. Interlocutorul a menționat că rușilor li se propune să aleagă Max ca alternativă, în cazul în care Telegram va continua să funcționeze cu întreruperi.

„Prețul blocării Telegram va fi foarte mare”

Specialistul IT Leonid Iuldashev a declarat într-un interviu pentru televiziunea Current Time că măsurile de restricționare a Telegram în Rusia sunt, de fapt, o încercare de a limita răspândirea informațiilor libere:

„Telegram funcționează ca o sferă publică. Este un loc unde oameni cu opinii diferite își pot exprima punctele de vedere, pot discuta. Este singurul loc de acest fel care a mai rămas în Rusia. În acest sens, prețul blocării Telegram, dacă ne imaginăm că va avea măcar un succes limitat, va fi foarte mare”, a spus Iuldașev.

Totodată, potrivit expertului, blocarea nu va fi rapidă și va putea fi ocolită – probabil pentru o perioadă lungă de timp.

Un comentariu a avut și fondatorul Telegram, Pavel Durov:

„Rusia restricționează accesul la Telegram, încercând să-și oblige cetățenii să treacă la o aplicație controlată de stat, creată pentru supraveghere și cenzură politică. Acum opt ani, Iranul a încercat să aplice aceeași strategie – și a eșuat. A interzis Telegram sub pretexte inventate, încercând să oblige oamenii să treacă la alternativa de stat. În ciuda interdicției, majoritatea iranienilor continuă să utilizeze Telegram”, a scris Durov.

Din august 2025, agenția de stat Roskomnadzor blochează apelurile prin WhatsApp și Telegram. Autoritățile ruse susțin că aceste servicii de mesagerie ar fi folosite pentru organizarea unor atacuri teroriste și recrutarea de teroriști, precum și pentru comiterea de fraude și alte infracțiuni.

Situația platformei YouTube în Rusia rămâne, de asemenea, dificilă: serviciul funcționează în regim de „încetinire forțată”.

Autoritățile încearcă prin toate mijloacele să îndrepte utilizatorii către serviciile aflate sub controlul lor - VK și Max.

Pentru a ocoli blocajele, rușii instalează servicii VPN, dar autoritățile blochează și funcționarea acestora.

