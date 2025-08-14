WhatsApp se plânge că Rusia vrea să o blocheze, dar promite să nu se lase

Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au „împărtășit” informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de „fraudă” și „terorism”, amintește Reuters.

„WhatsApp este o aplicație privată, criptată end-to-end, care sfidează încercările autorităților de a încălca dreptul oamenilor la comunicații sigure, motiv pentru care Rusia încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat WhatsApp într-un comunicat.

„Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a pune la dispoziția tuturor oamenilor, inclusiv în Rusia, comunicații criptate end-to-end, a mai spus compania.

Autoritățile ruse au anunțat miercuri că restricționează „parțial” apelurile în aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp, cea mai recentă măsură în efortul de a înăspri controlul asupra internetului, amintește Associated Press.

Mass-media guvernamentală rusă și autoritatea de reglementare a internetului Roskomnadzor au justificat măsura ca necesară pentru combaterea criminalității, afirmând că „potrivit agențiilor de aplicare a legii și numeroaselor apeluri din partea cetățenilor, aplicațiile de mesagerie străine Telegram și WhatsApp au devenit principalele servicii de voce utilizate pentru a înșela și a extorca bani și pentru a implica cetățeni ruși în activități de sabotaj și terorism”.

Roskomnadzor a afirmat, de asemenea, că „solicitările repetate de a lua măsuri de contracarare au fost ignorate de proprietarii aplicațiilor de mesagerie”.

Autoritățile ruse sunt implicate de mult timp într-un efort deliberat și pe mai multe fronturi de a controla internetul, scrie AP. De-a lungul anilor, au adoptat legi restrictive și au interzis site-urile web și platformele care nu se conformează. Tehnologia a fost perfecționată pentru a monitoriza și manipula traficul online.

Deși este încă posibil să se ocolească restricțiile folosind servicii de rețea virtuală privată (VPN), acestea sunt, de asemenea, blocate în mod regulat.

Accesul la internet a fost îngrădit și mai mult în Rusia în această vară, prin întreruperea pe scară largă a conexiunilor la internet ale telefoanelor mobile. Oficialii au insistat că măsura era necesară pentru a împiedica atacurile cu drone ucrainene, dar experții au susținut că era un alt pas pentru a înăspri controlul asupra internetului.

Ministerul Dezvoltării Digitale și Comunicațiilor din Rusia a declarat luna aceasta că, împreună cu furnizorii de internet, lucrează la o „listă albă” de site-uri web și servicii esențiale la care utilizatorii ar putea avea acces în timpul întreruperilor.

În Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, oficialii instalați de Rusia au declarat miercuri că întreruperea conexiunii la internet pe telefoanele mobile ar putea fi pe termen nelimitat.

O vară cu restricții

Guvernul a adoptat luna trecută o lege care pedepsește utilizatorii pentru căutarea de conținut considerat ilegal sau „extremist” și a amenințat că va lua măsuri împotriva WhatsApp – una dintre cele mai populare platforme din țară – lansând în schimb o nouă aplicație „națională” de mesagerie, care va fi cel mai probabil supravegheată îndeaproape.

La începutul acestei săptămâni, în mass-media rusă au apărut informații potrivit cărora apelurile pe WhatsApp și Telegram erau întrerupte, utilizatorii plângându-se că apelurile nu se conectau sau că nu se auzeau.

Potrivit serviciului rus de monitorizare a mass-media Mediascope, WhatsApp a fost în iulie cea mai populară platformă din Rusia, cu peste 96 de milioane de utilizatori lunari. Telegram, cu peste 89 de milioane de utilizatori, s-a clasat pe locul al doilea, la mică distanță.

Ambele platforme au avut în trecut conflicte cu autoritățile ruse. Kremlinul a încercat să blocheze Telegram între 2018 și 2020, dar nu a reușit. După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, guvernul a blocat principalele rețele sociale, precum Facebook și Instagram, și a interzis compania-mamă a acestora, Meta, care deține și WhatsApp, declarând-o extremistă.

În iulie, deputatul rus Anton Gorelkin a declarat că WhatsApp „ar trebui să se pregătească să părăsească piața rusă” și că un nou serviciu de mesagerie „național”, MAX, dezvoltat de compania rusă de social media VK, îi va lua locul.

MAX, promovat ca un „serviciu complet” de mesagerie, servicii guvernamentale online, efectuarea de plăți și multe altele, a fost lansat pentru teste beta, dar nu a reușit încă să atragă un număr mare de utilizatori. Până în iulie, ceva mai mult de 2 milioane de persoane s-au înregistrat, potrivit agenției de știri Tass.

Termenii și condițiile sale prevăd că va partaja datele utilizatorilor cu autoritățile la cerere, iar o nouă lege prevede preinstalarea sa pe toate smartphone-urile vândute în Rusia.

