Kievul îi mulțumește lui Musk pentru blocarea accesului neautorizat al Rusiei la Starlink

Musk a declarat că măsurile luate de SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a tehnologiei Starlink de către Rusia „par să fi funcționat”.

Ca răspuns la mesajul lui Musk de pe rețeaua socială X, de pe 1 februarie, Fedorov a scris că „primii pași” au funcționat într-adevăr și că acum reprezentanții Kievului și ai SpaceX discută noi măsuri pentru a împiedica Rusia să folosească Starlink pe front.

Fedorov i-a mulțumit lui Musk pentru ajutor, numindu-l „apărător al libertății” și „prieten al poporului ucrainean”.

El a reamintit că, în primele zile după invazia rusă, Musk a trimis în Ucraina terminale Starlink și a permis armatei ucrainene să utilizeze gratuit comunicațiile pentru o perioadă de timp.

Elon Musk, care a susținut campania electorală a lui Donald Trump și a avut o perioadă statutul de funcționar în administrația acestuia (răspunzând de activitatea așa-numitului Departament pentru Eficiența Guvernului), a criticat în repetate rânduri în ultimii ani atât autoritățile ucrainene, acuzându-le de corupție, cât și conducerea țărilor europene pentru politica lor față de războiul ruso-ucrainean.

Starlink rămâne însă unul din elementele cheie pentru asigurarea comunicațiilor militare ucrainene. Sistemul este utilizat și pentru planificarea și efectuarea atacurilor cu drone.

Prima oară despre descoperirea unei drone rusești cu Starlink a scris, pe 15 decembrie 2025, un expert ucrainean de renume în domeniul tehnologiilor radio militare, Serhii Beskrestnov. Pe 25 ianuarie, acesta a devenit consilier al ministrului apărării Ucrainei pe probleme tehnologice.

Institutul american pentru studiul războiului (ISW) a publicat recent un raport în care se arată că armata rusă folosește din ce în ce mai des Starlink pentru a lansa atacuri cu drone de rază lungă de acțiune asupra teritoriului Ucrainei. Acest lucru a fost remarcat, în particular, de ministrul polonez de externe Radek Sikorski, care s-a adresat direct lui Musk, cerându-i să ia măsuri pentru a remedia situația. Musk a răspuns dur la adresa lui Sikorski, subliniind rolul său în furnizarea Starlink către Ucraina, dar a promis că se va ocupa de problemă.

Săptămâna trecută, mai mulți experți militari ucraineni au remarcat că, în doar câteva luni, Rusia a trecut de la folosirea experimentală a terminalelor Starlink pe drone de recunoaștere la instalarea în serie a acestei tehnologii pe drone cu rază lungă de acțiune, cum ar fi „Shahed”, „Gerbera”, „BM-35” și „Molnia”.

Informația a fost confirmată ulterior și de ministrul Fedorov.

Integrarea terminalelor Starlink pe drone le permite forțelor rusești să efectueze atacuri aeriene nu doar în spatele liniei frontului, în așa numita zonă gri, pe o distanță de până la 50 km, dar și, practic, asupra întregului teritoriu al Ucrainei.

Ce măsuri a luat Starlink

Nici Kievul, nici corporația SpaceX nu au explicat ce măsuri au fost luate pentru a bloca accesul neautorizat al Rusiei la rețeaua Starlink.

Pe 31 ianuarie, Beskrestnov a scris pe Telegram că mulți utilizatori Starlink din Ucraina „observă deja primele contramăsuri pe care SpaceX le-a luat la cererea Ministerului Apărării din Ucraina”. El a numit aceste măsuri temporare și de urgență. Potrivit lui, în viitor, acestea vor fi înlocuite de „o soluție globală și bine gândită”.

Agenția ucraineană UNIAN scrie, citând bloggeri ruși pro-război, că SpaceX a început să monitorizeze viteza de deplasare a terminalelor: acestea încetează să funcționeze imediat ce dronele (sau dispozitivele pe care sunt instalate) ating viteza de 75-90 km/h. În același timp, potrivit surselor citate, restricțiile ar fi fost introduse pentru toate terminalele, inclusiv cele utilizate de Forțele Armate ale Ucrainei.

Utilizarea Starlink de către armata rusă a fost semnalată și anterior. Problema este că, deși terminalele Starlink nu sunt livrate oficial în Rusia, ele pot ajunge acolo prin țări terțe, iar odată amplasate pe teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, sunt greu de blocat fără a bloca și comunicațiile armatei ucrainene, potrivit experților.

Doar antene Starlink autorizate

Pe teritoriul Ucrainei vor funcționa numai terminalele autorizate Starlink, a anunțat ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, pe 1 februarie.

„Următorul pas este implementarea unui sistem care va permite funcționarea pe teritoriul Ucrainei numai a terminalelor autorizate”, a declarat Fedorov, la o zi după anunțul lui Elon Musk despre limitarea accesului Rusiei la Starlink.

Fedorov a spus că „în zilele următoare” vor fi publicate instrucțiuni pentru utilizatorii ucraineni cu privire la înregistrarea Starlink pentru verificare. Terminalele neverificate vor fi deconectate, a spus ministrul.

„Procesul de înregistrare va fi simplu, rapid și convenabil pentru utilizatori. Instrucțiunile detaliate vor fi publicate în curând. Mulțumim Starlink și SpaceX pentru cooperare și poziția proactivă în sprijinul ucrainenilor”, a adăugat Fedorov.

În baza relatărilor Serviciului ucrainean al RFE/RL, Radio Svoboda și Reuters.