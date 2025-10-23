Firmele europene fac front comun ca să pună capăt dominației lui Musk în domeniul sateliților

Acordul dintre Airbus, Thales și Leonardo va da naștere unei noi întreprinderi, deocamdată fără nume, cu sediul la Toulouse, în Franța, care va începe să funcționeze din 2027, angajând 25.000 de oameni, în cadrul celei mai ambițioase asocieri de active aerospațiale europene de la înființarea producătorului de rachete MBDA în 2001.

Odată aprobat de autoritățile de reglementare, noul proiect, numit Bromo, ar urma să devină operațional în 2027, Airbus deținând o participație de 35%, iar Thales și Leonardo câte 32,5% fiecare.

Companiile spun că vor construi, instala și întreține o gamă largă de sateliți de telecomunicații și navigație care vor sta la baza dezvoltării rețelelor de comunicații de mare viteză la nivel mondial.

„Acest parteneriat este în concordanță cu ambițiile guvernelor europene de a-și consolida activele industriale și tehnologice, asigurând autonomia Europei în domeniul spațial strategic și în numeroasele sale aplicații”, au declarat directorii executivi ai companiilor implicate, într-o declarație comună.

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că acordul va „consolida suveranitatea europeană într-un context de concurență globală intensă”.

Operatorul francez de sateliți Eutelsat se așteaptă, în calitate de client cheie, să beneficieze de „sinergiile” create în urma fuziunii din domeniul spațial între Airbus, Thales și Leonardo, a declarat joi compania.

„Susținem orice schimbare care va îmbunătăți competitivitatea lanțului de aprovizionare european, iar acest acord are în mod clar potențialul de a face acest lucru”, a declarat un purtător de cuvânt al Eutelsat pentru Reuters.

Eutelsat achiziționează sateliți atât de la Airbus, cât și de la Thales. A comandat 100 de sateliți noi de la Airbus și intenționează să mai adauge 340 până în 2029 pentru a-și reînnoi și extinde constelația OneWeb.

Marii producători europeni de sateliți au concurat mult timp pe plan global pentru construirea de nave spațiale complexe pe orbita geostaționară, dar au fost afectați de apariția sateliților mici și ieftini pe orbita terestră joasă, în special de proliferarea rețelei Starlink construite de SpaceX, compania lui Elon Musk.

Noua companie europeană nu s-ar ocupa însă de lansatoare spațiale, cum ar fi rachetele Ariane ale Airbus, care, spre deosebire de lansatoarele Falcon ale companiei SpaceX a lui Musk, nu sunt reutilizabile.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

