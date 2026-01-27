Atac masiv asupra Odesei, două persoane au fost ucise. Mai multe regiuni ucrainene, fără electricitate

Șeful administrației militare regionale din Odesa, Oleh Kiper, a declarat că orașul a fost lovit de un atac masiv cu drone, soldat cu moartea unui bărbat și rănirea a cel puțin 23 de persoane, inclusiv copii și o femeie însărcinată.

El a adăugat că mai multe blocuri de apartamente au fost avariate, provocând incendii de proporții, iar o biserică din centrul orașului și o grădiniță au fost, de asemenea, lovite.

Atac „brutal” asupra Odesei

Atacurile au ucis un cuplu căsătorit în vârstă de 40 de ani în Sloviansk, regiunea Donețk din estul țării, iar încă o persoană în vârstă de 58 de ani a fost ucisă în propria casă în timpul unui alt atac cu drone în regiunea sudică Zaporojie.

„Un atac brutal cu drone asupra Odesei”, astfel a calificat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare pe X, ultimele lovituri ruseștii asupra orașului-port de la Marea Neagră.

„Fiecare astfel de atac rusesc erodează diplomația care este încă în curs și subminează eforturile partenerilor care contribuie la sfârșitul acestui război”, a adăugat el.

Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să reia negocierile la Abu Dhabi la sfârșitul acestei săptămâni, după ceea ce oficialii au numit „discuții constructive” de pace la sfârșitul săptămânii trecute, chiar dacă războiul nu dă semne de încetinire, la aproape patru ani de la izbucnire.

Nici Kremlinul nu dă semne că ar renunța la cererile sale maximaliste de până acum.

Rusia a încercat să înainteze în estul Ucrainei pentru a obține poziții mai avantajoase în cadrul negocierilor de pace. O mare parte din câștigurile sale au fost în regiunea Donețk, deși a menținut presiunea și în regiunea Harkov.

Trimisul special al Kremlinului, Kiril Dmitriev, a declarat pe 27 ianuarie că retragerea Ucrainei din regiunea Donbas – centrul industrial al Ucrainei – era „calea către pace”.

Însă, pentru majoritatea covârșitoare a ucrainenilor, renunțarea la Donbas – pe care Rusia îl controlează în prezent în proporție de aproximativ 90% – sau la orice alt teritoriu, în mod oficial sau permanent, este exclusă.

Întreruperi de energie fără precedent

Iarna aceasta este una cumplită pentru milioane de ucraineni care suferă din cauza întreruperilor fără precedent ale energiei electrice, provocate de atacurile neîncetate și țintite ale dronelor și rachetelor rusești, care au avariat grav infrastructura de încălzire și electricitate din întreaga țară.

Cel puțin din 9 ianuarie, când a avut loc cel mai grav bombardament rusesc din noul an, echipele de urgență au încercat să țină pasul cu distrugerile provocate de atacurile rusești. Stații electrice avariate. Stâlpi de înaltă tensiune doborâți. Conducte de încălzire și apă caldă sparte. Centrale închise.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat că atacurile rusești din noaptea de 27 ianuarie au întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproximativ 80% din orașul Harkov și împrejurimile sale.

NetBlocks, o organizație de monitorizare a drepturilor digitale și a conectivității, a raportat o întrerupere a internetului în Harkov, în urma atacului rus.

În vestul Ucrainei, o instalație de infrastructură din regiunea Lvov a fost avariată în urma unui atac rusesc, potrivit guvernatorului regional Maxim Kozițki.

El nu a specificat tipul instalației vizate, dar a declarat că serviciile de urgență lucrează la fața locului.

Rusia neagă că ar fi vizat în mod intenționat civilii din Ucraina, în ciuda numeroaselor dovezi contrare de la lansarea invaziei sale pe scară largă în 2022.

În baza relatărilor Serviciului ucrainean al RFE/RL