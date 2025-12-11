Rusia ar putea restricționa apelurile telefonice internaționale, invocând „protecția consumatorului”

Viceprim-ministrul Dmitri Grigorenko a declarat pe 9 decembrie că guvernul a pregătit un nou pachet de inițiative care include interzicerea apelurilor internaționale „primite fără consimțământul destinatarului”.

Potrivit lui Grigorenko, pachetul conține aproximativ 20 de inițiative menite să „protejeze cetățenii împotriva fraudelor telefonice și pe internet”. Printre măsurile propuse se numără etichetarea obligatorie a tuturor apelurilor internaționale, introducerea unor „cartele SIM speciale pentru copii” și limite mai stricte privind eliberarea în masă a cartelelor SIM.

Oficialii spun că astfel de măsuri sunt necesare pentru a reduce schemele de fraudă pe scară largă, în special cele care implică încasarea fondurilor furate prin rețele de cartele SIM înregistrate în mod anonim.

Dar criticii atrag atenția că noile propuneri, împreună cu o serie de alte restricții recente introduse pentru a limita sau interzice comunicațiile - inclusiv interzicerea multor platforme de socializare - au ca scop blocarea accesului la surse independente de informații, în contextul în care invazia rusă în Ucraina se apropie de a patra aniversare.

Aplicațiile internaționale, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Signal, Viber, Snapchat și platforma de jocuri Roblox, au fost blocate sau restricționate. La începutul acestei luni, a fost adăugat pe listă serviciul video FaceTime al firmei Apple.

Roskomnadzor, agenția guvernamentală rusă pentru protecția consumatorului, a justificat aceste măsuri afirmând că serviciile erau utilizate pentru „organizarea și desfășurarea de activități teroriste, recrutarea de autori și comiterea de fraude și alte infracțiuni împotriva cetățenilor ruși”.

Multe dintre măsurile de restricționare a accesului au fost luate după ce oficialii au lansat Max, o nouă aplicație dezvoltată de VK, compania de social media cunoscută anterior sub numele de VKontakte.

Activiștii spun că Max este parțial inspirat din aplicația chineză WeChat. Ei cred că guvernul încurajează oamenii să utilizeze aplicația pentru a le monitoriza și controla accesul la informații.

Ca semn al eforturilor guvernului de a promova utilizarea Max, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a declarat ziarului Kommersant că renunță treptat la autentificarea prin SMS pe portalul serviciilor publice Gosuslugi de pe dispozitivele mobile.

Gosuslugi servește drept principalul portal digital al Rusiei între cetățeni și stat.

Este utilizat pentru declarații fiscale, servicii medicale, documentație juridică și, în urma unei recente modificări legislative, pentru transmiterea electronică a proiectelor de notificări către birourile de recrutare militară.

Accesul la Gosuslugi prin smartphone va fi posibil doar prin intermediul Max.

