Imaginile din satelit dezvăluie amploarea „fără precedent” a atacurilor Ucrainei asupra obiectivelor strategice ale Rusiei

Proiectul „Scheme” (redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL) a creat o hartă a obiectivelor militare și industriale din Rusia, atacate de forțele ucrainene în această toamnă. Jurnaliștii au analizat efectele loviturilor, folosind imagini din satelit care au ajuns în posesia redacției.

Au fost analizate informații despre mai mult de 50 de lovituri asupra teritoriului Federației Ruse, raportate de armata ucraineană.

Militarii și experții economici cu care „Scheme” a discutat consideră că forțele ucrainene nu au mai avut până acum un număr atât de mare de lovituri reușite asupra infrastructurii strategice rusești, într-un interval de timp atât de scurt.

Potrivit acestora, atacurile armatei ucrainene au provocat deja o creștere a cheltuielilor Rusiei pentru protecție suplimentară, precum și o penurie de combustibil în anumite regiuni.

„Vedem că în mai multe regiuni ale Rusiei s-a creat deja un deficit de benzină”, a declarat pentru „Scheme” analistul companiei „Naftoronok” Aleksandr Sirenko.

Proiectul „Scheme” a prezentat cele mai „eficiente” lovituri, iar una din acestea a fost asupra terminalului petrolier din portul rusesc Tuapse, în noaptea de 1 noiembrie. Imaginile satelitului Planet Labs din 3 noiembrie arată locul probabil al impactului – un oleoduct. Deteriorarea acestuia este indicată de urmele de incendiu pe unul dintre diguri, precum și de scurgerea vizibilă de petrol în mare.

Terminalul petrolier maritim din Feodosia, în Crimeea anexată, a fost lovit de trei ori în această toamnă de armata ucraineană, potrivit declarațiilor Statului Major. Pe imaginile din satelit, jurnaliștii de la „Scheme” au marcat urmările celui mai reușit dintre aceste atacuri – 13 rezervoare de combustibil avariate și distruse.

În noaptea de 22 octombrie, armata Ucrainei a lovit „Uzina mecanică Saransk” a corporației „Rostec”, un producător important de arme și muniții pentru armata rusă. Pe imaginile Planet Labs, „Scheme” a observat deteriorarea acoperișului uneia dintre clădiri. Potrivit expertului în aviație Anatoli Hrapcinski, această clădire poate fi utilizată ca atelier de asamblare finală a produselor uzinei.

Harta și analiza detaliată a acesteia, în materialul proiectului Scheme al Serviciului ucrainean al RFE/RL.

