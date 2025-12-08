Linkuri accesibilitate

Militari ruși, condamnați pentru uciderea unui american cu vederi pro-ruse. Au crezut că e sabotor

Russell Bentley, fost membru al unei unități militare separatiste din Donețk, Ucraina (stop cadru video)

Un tribunal dintr-o regiune ucraineană controlată de Rusia a condamnat luni patru militari ruși la închisoare pentru uciderea unui autoproclamat comunist american care luptase alături de forțele pro-Moscova din 2014.

Moscova îi pedepsește rar pe soldații săi din Ucraina pentru comiterea de crime, prezentându-i în general ca eroi naționali, notează AFP.

Tribunalul din Donețk, într-o regiune controlată de Rusia, i-a găsit vinovați pe soldații care l-au omorât în bătaie pe Russell Bentley, în vârstă de 64 de ani, în aprilie 2024, după ce au crezut că este un sabotor american.

Apoi i-au pus cadavrul în portbagajul unei mașini și l-au aruncat în aer.

Bentley, cunoscut sub porecla „Texas”, era o celebritate locală în orașul Donețk, unde locuia, iar dispariția sa a stârnit indignare.

Autoproclamatul comunist a realizat deseori clipuri pentru rețelele sociale în sprijinul campaniei Moscovei în Ucraina, a produs conținut pentru mass-media susținută de statul rus și a luptat alături de separatiștii pro-ruși începând din 2014.

Doi dintre militari – maiorul Vitali Vansiațki și locotenentul Andrei Iordanov – au fost condamnați la 12 ani de închisoare într-o colonie penală și li s-au retras gradele militare. Sergentul Vladislav Agalțev a fost condamnat la 11 ani, iar un alt soldat a primit 1,5 ani pentru „ascunderea unor infracțiuni”.

Curtea a declarat că militarii nu îl cunoșteau pe Bentley și l-au reținut în timp ce se pregătea să filmeze consecințele unui atac ucrainean, crezând că era spion.

Se spune că soldații „au raportat comenzii unității militare descoperirea unui sabotor”, înainte de a-l urca într-o mașină cu un sac pe cap, unde l-au „bătut și torturat” pentru a „obține o mărturisire” – ucigându-l în cele din urmă.

Apoi i-au pus cadavrul în portbagaj și au aruncat mașina în aer, a declarat instanța.

Soldații ruși din Ucraina sunt acuzați de mult timp de Kiev și de organizațiile internaționale pentru drepturile omului că torturează prizonierii.

Bentley, care a servit în armata americană în tinerețe, a servit în batalionul Vostok din Donețk între 2014 și 2017, în primii ani ai războiului din estul Ucrainei. A obținut cetățenia rusă în 2021, cu un an înainte ca Moscova să lanseze invazia pe scară largă și s-a prezentat mereu ca fiind singurul american care luptă de partea Rusiei.

În 2022, el a declarat pentru revista americană Newsweek că a fost de mai multe ori „la câteva secunde sau centimetri de moarte”, dar a adăugat: „Am ajuns să cred în îngerii de pază, datorită norocului pe care l-am avut mereu aici”.

Scris cu informații de la AFP și Moscow Times.

