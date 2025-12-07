„Răspunsul cazacilor zaporojeni”. Un tablou celebru al nesupunerii, recreat de soldații ucraineni care luptă cu invadatorii ruși

O pictură cu cazaci ucraineni dând cu tifla unei mari puteri străine ostile în secolul al XVII-lea a căpătat o nouă relevanță în contextul invaziei rusești în Ucraina, declanșând o „modă” a soldaților ucraineni de a reproduce scena iconică. Soldații au început să imite „Răspunsul cazacilor zaporojeni” în 2014, când au izbucnit luptele între separatiștii susținuți de Rusia și forțele ucrainene în Donbas. De atunci, mai multe formațiuni militare ucrainene au recreat scena ireverențioasă.

„Răspunsul cazacilor zaporojeni” a fost pictat de pictorul realist Ilia Repin între 1880 și 1891 și înfățișează cazaci de la sfârșitul anilor 1600 scriind un răspuns jignitor la un ultimatum emis de sultanul otoman. Potrivit poveștii care a inspirat opera de artă, sultanul nu a reușit să-i învingă pe războinicii zaporojieni în luptă, dar a amenințat că se va întoarce cu o armată mai mare dacă ei nu se vor supune. Scrisoarea cazacilor este apocrifă, dar pictura a devenit un simbol al libertății pentru ucraineni. Repin s-a născut în apropiere de Harkov, în actuala Ucraină, în 1844. Regiunea făcea atunci parte din Imperiul Rus.

Poate cea mai meticuloasă recreere a operei de artă este imaginea lui Emeric Lhuisset, intitulată „De departe, aud răspunsul cazacilor”. Fotograful francez a petrecut o zi întreagă pe malurile râului Nipru, lângă Kiev, în vara anului 2023, lucrând cu membrii Brigăzii 112 de Apărare Teritorială Separată a Ucrainei pentru a compune un „ecou fotografic” al capodoperei lui Repin. În fotografie, un stilou vape înlocuiește pipele de tutun, iar în locul săbiilor, războinicii moderni poartă pe umeri arme RPG. O dronă care zumzăie în apropiere conferă un plus de contemporaneitate scenei, alcătuită din soldați care au luptat recent în război.

Lhuisset a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că fotografia este „rezultatul unei cercetări aprofundate asupra colonialismului rus în Ucraina și asupra utilizării culturii ca armă de război”.

În centrul imaginii moderne, Roman Hribov, așezat, ține în mână un walkie-talkie. Hribov este grănicerul ucrainean care a dat faimosul răspuns „Navă de război rusă, du-te-n...” în timpul atacului naval asupra Insulei Șerpilor, din Ucraina, în 2022. Așezându-l pe Hribov în locul scribului din tabloul istoric, Lhuisset spune că „repetă povestea răspunsului cazacilor din secolul al XVII-lea”.

„Pictura lui Repin mă duce imediat în acea perioadă în care se simte spiritul libertății din Siciul Zaporojean", a declarat Andrii Malik, purtătorul de cuvânt al Brigăzii 112, pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL, într-o trimitere la centrul administrativ, politic și militar al cazacilor zaporojeni. „Și acest spirit răsună până în ziua de azi. În opinia mea, pictura lui Repin nu va deveni niciodată desuetă", a mai spus el.

Legenda fotografiei de mai sus, realizată de Brigada 53 Mecanizată a Ucrainei, este: „Pe vremuri, cazacii au scris o scrisoare sultanului otoman, iar acum notează un plan concret de acțiune pentru distrugerea inamicului și eliberarea completă a teritoriilor ucrainene”.