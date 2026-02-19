Roskomnadzor, agenția de supraveghere a comunicațiilor din Rusia, a impus recent „restricții progresive” asupra aplicației Telegram și a blocat complet accesul la serviciile altor mesagerii și platforme populare - WhatsApp, Instagram, Messenger și Youtube.

Măsurile din 10 februarie sunt cele mai recente dintr-o campanie de lungă durată a Kremlinului pentru construirea unui „internet suveran” în Rusia, inclusiv prin trecerea la „super-aplicația” rusă MAX, promovată activ de autorități.

„Acuzația guvernului rus că sistemul nostru de criptare a fost compromis este o invenție deliberată menită să justifice interzicerea Telegram și să forțeze cetățenii să utilizeze o platformă de mesagerie controlată de stat, concepută pentru supravegherea și cenzura în masă”, se arată în răspunsul companiei Telegram la o solicitare a agenției Reuters.

Miercuri, ministrul rus al Comunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, Maksut Șadaev, a declarat că există „multe fapte confirmate de autorități care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”. Potrivit lui Șadaev, datele obținute sunt folosite în cadrul operațiunilor militare împotriva armatei ruse.

El a afirmat însă că autoritățile ruse nu vor restricționa, deocamdată, activitatea Telegram pe frontul din Ucraina.

„S-a decis să nu fie restricționată pentru moment activitatea Telegram în zona operațiunii militare. Sperăm că, în timp, armata noastră va putea să se reorganizeze și să treacă la serviciile rusești”, a declarat Șadaev pe 18 februarie, la o ședință a comitetului Dumei de Stat pentru politica informațională.

Oficialul a repetat acuzațiile recente ale Roskomnadzor potrivit cărora Telegram ar încălca „sistematic” legislația rusă, ignorând peste 150 de mii de solicitări de a șterge „conținuturi ilegale”, și a recunoscut că mesageria rămâne una din cele mai populare în Rusia.

Reacția Kremlinului: „Cineva, undeva...”

Mai mulți bloggeri pro-război și personalități din Rusia au criticat dur introducerea restricțiilor împotriva Telegram, afirmând, printre altele, că aplicația de mesagerie este utilizată intens de armata rusă în Ucraina ca mijloc de comunicare.

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că „încetinirea” aplicației nu are niciun impact asupra operațiunilor militare: „Nu cred că ne putem imagina că legătura pe front este asigurată prin Telegram sau vreo altă mesagerie. Este greu și imposibil să ne imaginăm așa ceva”, a spus el jurnaliștilor.

Pe 19 februarie, Dmitri Peskov a spus la un briefing că serviciul de presă al Kremlinului continuă să administreze canalul său oficial pe Telegram și că nu există dificultăți în administrarea acestuia.

„Avem un canal pe Max. Și rămâne canalul pe Telegram”, a declarat Peskov, citat de agențiile oficiale rusești.

La întrebarea dacă Kremlinul folosește servicii VPN pentru ocolirea blocajelor ca să poată gestiona canalul său de Telegram, Peskov nu a răspuns direct. „Cineva, undeva... Înțelegeți, în primul rând, avem mulți compatrioți în străinătate. Mulți străini sunt interesați de agenda prezidențială. Și este în interesul nostru să le comunicăm această agendă”, a spus purtătorul de cuvânt.

Pe 17 februarie, canalul Telegram Baza, apropiat de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, a relatat, citând surse avizate, că de la 1 aprilie Roskomnadzor va începe „blocarea totală” a Telegram. Roskomnadzor a comentat această informație astfel: „Agenția nu are nimic de adăugat la informațiile publicate anterior cu privire la această chestiune”.

Anterior, o sursă din cadrul administrației prezidențiale ruse, citată de publicația „Verstka”, a declarat că, deocamdată, nu se prevede blocarea completă a Telegram, dar că această măsură ar putea fi aplicată până la sfârșitul anului: probabil după alegerile din toamnă pentru Duma de Stat. Interlocutorul a menționat că rușilor li se propune să aleagă Max ca alternativă, în cazul în care Telegram va continua să funcționeze cu întreruperi.

Încă un pas spre „internetul suveran”

Săptămâna trecută, proiectul Nasvyazi, care monitorizează internetul rusesc, a constatat că domeniile a 13 site-uri populare în Rusia - inclusiv WhatsApp, Messenger, Facebook, YouTube - au fost șterse din Sistemul național de nume de domenii (NSDI), parte a așa-numitului „internet suveran” al Rusiei, pe care autoritățile l-au lansat oficial în 2019.

Totodată, din sistemul numelor de domenii au fost șterse, printre altele, site-urile Radio Svoboda și Current Time TV - servicii în limba rusă ale Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL), precum și BBC News, Deutsche Welle și The Moscow Times.

Atunci când utilizatorii din Rusia încearcă să acceseze aceste resurse direct, fără VPN (serviciu care creează o conexiune criptată și sigură), echipamentul de rețea nu se poate conecta la adresele IP respective și afișează o eroare - „unresolved”. Cu alte cuvinte, accesul este posibil numai cu ajutorul VPN sau al altor instrumente de ocolire a blocajelor.

Alena Epifanova, cercetătoare în domeniul cibernetic la Consiliul German pentru Relații Externe din Berlin, a declarat pentru RFE/RL că este pentru prima dată când autoritățile de reglementare au luat măsuri pentru a șterge în masă site-uri din sistemul rusesc de domenii web.

„Din păcate, nu este surprinzător. Era doar o chestiune de timp”, a spus ea. Autoritățile de reglementare „iau măsuri pentru a bloca tot ceea ce nu pot controla și fac un alt pas către un internet suveran”.

Nasvyazi a mai declarat că autoritățile de reglementare din Rusia „au început să implementeze în mod activ o nouă măsură restrictivă: ștergerea înregistrărilor DNS sau modificarea DNS”.

„Acest lucru s-a mai întâmplat și înainte, dar numai în cazuri izolate, cum ar fi atunci când serviciile de mesagerie Discord și Signal au fost blocate în 2024. Abia astăzi am înregistrat o ștergere în masă”, potrivit organizației.

Nasvyazi a recomandat utilizatorilor ruși să schimbe setările DNS ca să poată accesa în continuare site-urile blocate sau să folosească servicii VPN fiabile.

