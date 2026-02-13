De când Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina acum patru ani, majoritatea titlurilor din presă despre rolul serviciului de internet prin satelit Starlink în acest război au fost legate de utilizarea sa de către Ucraina, de exemplu tensiunile provocate de refuzul companiei SpaceX, deținută de miliardarul american Elon Musk, de a acorda Kievului acces la sistem pentru operațiuni în Marea Neagră, în apropierea Crimeii anexate de Rusia.

Deodată, însă, atenția s-a concentrat asupra Rusiei, care se baza în mare măsură pe Starlink pentru coordonarea pe câmpul de luptă și pentru atacurile cu drone, folosind terminale introduse ilegal în zonele de război din estul și sudul Ucrainei. Această utilizare ilicită a fost drastic redusă săptămâna trecută, când SpaceX a oprit accesul la sistem prin terminale neautorizate, la cererea Ucrainei și a noului său ministru al apărării, Mihailo Fedorov, expert în tehnologie.

Lovitura dată operațiunilor militare ale Rusiei vine într-un moment crucial al războiului său împotriva Ucrainei, în contextul în care armata președintelui Vladimir Putin încearcă să cucerească întreaga regiune estică Donbas și să folosească avansurile de pe câmpul de luptă pentru a exercita presiuni asupra Kievului în vederea obținerii de concesii teritoriale în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru încheierea unui acord de pace.

Forțele ruse au căutat cu disperare soluții de înlocuire, potrivit analiștilor militari, oficialilor ucraineni, dar și „bloggerilor de război” ruși care au tras un semnal de alarmă cu privire la efectele asupra înaintării Rusiei - lentă și extrem de costisitoare, la aproape patru ani de la invazia prin care Putin spera să subjuge Ucraina în doar câteva săptămâni.

Rusia se bazează pe măsuri provizorii și caută alternative pe termen lung, însă experții spun că acestea nu se ridică la nivelul vitezei, acoperirii și rezilienței Starlink.

Trupele ruse „și-au pierdut în mare măsură capacitatea de a dirija eficient dronele de atac, inclusiv Shahed, și de a efectua operațiuni de recunoaștere”, a declarat pentru RFE/RL Ihor Romanenko, general-locotenent în rezervă și fost șef adjunct al Statului Major General al Ucrainei.

„Adaptare urgentă”

Serhi Beskrestnov, consilier la ministerul ucrainean al Apărării, cu indicativul Flash, a declarat pe rețelele de socializare că „operațiunile de asalt rusești au fost oprite în multe zone” din cauza pierderii capacităților de coordonare.

Astfel de afirmații nu au putut fi verificate imediat în mod independent. Viktor Kevliuk, expert militar la Centrul pentru Strategii de Apărare din Ucraina, a declarat că „unitățile rusești se adaptează urgent la sistemul de listă albă, care dezactivează terminalele [Starlink] neînregistrate, prin procurarea și utilizarea unor înlocuitori ușor disponibili”.

„Rusia a apelat la propriii furnizori, folosind [rețelele de sateliți] Yamal și Express, care sunt geostaționare și concepute în principal pentru uz civil și guvernamental. Terminalele, care seamănă cu antenele tradiționale de televiziune prin satelit – ovale sau rotunde, neprotejate, orientate spre sud-est/sud –, sunt trimise în grabă către unitățile de pe linia frontului”, a declarat Kevliuk.

El a adăugat însă că aceste terminale „sunt mai ușor de detectat și de țintit datorită orientării lor fixe și lipsei de mobilitate”.

„Semnalele Starlink sunt mai rezistente la contramăsurile electronice decât sistemele terestre ale Rusiei”, a declarat Lauryn Williams, director adjunct și cercetător principal în cadrul Programului de Tehnologii Strategice al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru RFE/RL. „Fără Starlink, forțele ruse vor fi probabil mult mai vulnerabile”.

Totuși, această evoluție „nu va duce imediat la progrese bruste sau victorii importante” pentru Kiev, a declarat, pentru Current Time, Ian Matveev, un analist militar rus care locuiește în străinătate. El a spus că „pentru a înainta, sunt necesare forțe numeroase, chiar și în actualele puncte de blocaj ale frontului”, iar Ucraina – care se confruntă cu probleme de personal – s-ar putea să nu dispună de trupe suficiente pentru astfel de eforturi.

„Soluții de contrabandă”

Starlink a avut un rol deosebit de important în operațiunile rusești cu drone. Dronele cu rază lungă de acțiune au devenit un instrument esențial pentru atacurile rusești din adâncul teritoriului Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii energetice, iar prezența terminalelor Starlink pe aceste drone sugerează că tehnologia a fost implementată în mod sistematic și la scară largă.

Blocarea accesului la Starlink nu înseamnă că Rusia și-a pierdut complet capacitatea de a lupta, au afirmat analiștii: forțele sale păstrează canale de comunicații alternative și continuă să utilizeze drone cu control radio, ghidare autonomă sau rețele închise care nu se bazează pe Starlink, deși cu o precizie și viteză mai reduse.

Între timp, experții au afirmat că impactul pe termen lung al blocării va depinde de cât de repede se va adapta Rusia. „Efectul pe termen lung va depinde de capacitatea Rusiei de a-și extinde sistemele de comunicații prin satelit interne, de a se baza pe alternative mai puțin eficiente sau de a dezvolta soluții alternative de contrabandă”, a afirmat Kevliuk.

Oficialii ucraineni spun că eforturile Rusiei includ încercări de a face presiuni sau de a-i convinge pe unii ucraineni să înregistreze terminalele Starlink pentru uz rusesc. Beskrestnov a afirmat pe Facebook că mita se află printre tacticile utilizate. „Sfatul meu pentru trădători: nici măcar nu încercați”, a scris el.

Centrul de coordonare al Ucrainei pentru tratamentul prizonierilor de război a raportat, de asemenea, cazuri în care forțele ruse au amenințat rudele soldaților ucraineni aflați în custodia Rusiei pentru a-i constrânge să înregistreze terminalele Starlink. „Încă o dată, inamicul consideră rudele și prietenii ucrainenilor capturați ca o resursă pentru manipulare”, a declarat centrul. Afirmația nu a putut fi verificată imediat.

„Soldați în tranșee”

Unii comentatori ruși au propus măsuri mai agresive, dar guvernul lui Putin ar putea ezita să facă astfel de pași.

„Propagandiștii de la Kremlin au amenințat cu atacuri cinetice asupra sateliților SpaceX sau a infrastructurii americane, dar acestea sunt considerate dăunătoare din cauza riscurilor de escaladare și a deșeurilor orbitale”, a spus Kevliuk. „Mai plauzibile sunt tacticile care pot fi negate, cum ar fi bruiajul, spoofingul sau atacurile cibernetice asupra Starlink.”

În orice caz, Rusia „caută soluții la cel mai înalt nivel”, a spus Romanenko.

În mod public, oficialii ruși, de la Putin în jos, nu au spus aproape nimic despre restricțiile impuse de Starlink, deși delegația Rusiei la o conferință a ONU a criticat Starlink și a susținut că aceasta ar putea încălca un tratat internațional privind spațiul cosmic.

Însă restricționarea accesului la Starlink a provocat un val de furie din partea bloggerilor ruși pro-război care sunt activi pe rețelele sociale – mulți dintre ei criticând nu SpaceX, ci guvernul rus, despre care spun că nu luptă suficient de dur sau de eficient în război.

Un canal Telegram, numit Dossier - Secret Contour, a sugerat că Kremlinul ar trebui „să explice public soldaților din tranșee” de ce statul cheltuie miliarde de ruble pe proiecte civile, cum ar fi aplicația de mesagerie online Max, în loc să creeze un sistem rusesc de comunicații prin satelit complet funcțional.

Luna trecută, ziarul rus Kommersant a scris că lansarea primilor 16 sateliți pentru un sistem de comunicații pe care Moscova speră să îl folosească ca alternativă la Starlink a fost amânată după ce inițial era planificată pentru sfârșitul anului 2025.