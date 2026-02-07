Sateliți Matrioșka, brațe robotizate: fostul comandant al Forțelor Spațiale SUA despre amenințările rusești și chinezești

Satelitul rusesc Cosmos 2558 a fost observat urmărind USA 326 încă de la lansarea sa, în 2022. Dar acum a provocat o surpriză prin lansarea unui modul mai mic, care a început să se apropie și mai mult de satelitul american.

„Este al doilea satelit rusesc pe care îl vedem făcând acest lucrui”, a declarat DeAnna Burt, care era directoare de operațiuni la Forța Spațială a SUA la momentul incidentului.

„Ai un satelit care are în interiorul său un alt satelit care, credem noi, este un vehicul KK (Kinetic Kill) care ar ieși și s-ar întâlni cu un alt satelit și ar putea să-l avarieze, să-l filmeze sau să facă alte lucruri”, a explicat ea.

Burt s-a pensionat în octombrie 2025 și a vorbit cu RFE/RL în timpul unei vizite la Praga organizate de Institutul Aspen. Într-un interviu amplu acordat pe 30 ianuarie, ea a discutat despre amenințările la adresa sateliților americani din partea Rusiei, Chinei, Iranului și Coreei de Nord, precum și despre un conflict ascuns care se desfășoară deja de la începutul invaziei rusești la scară largă a Ucrainei în 2022.

Întâlnire de gradul trei

„Am asistat la ceea ce am numi operațiuni de apropiere, ceea ce înseamnă... zborul în jurul celuilalt satelit și supravegherea acestuia”, a spus Burt, când a fost întrebată despre incidentul din iunie anul trecut.

Întrebarea noastră, a adăugat ea, era dacă vor lansa un vehicul de distrugere sau era doar ceva de supraveghere și recunoaștere. S-a dovedit că era vorba de cea de-a doua variantă. Dar era totuși alarmant, nu numai din cauza riscului de coliziune.

Burt nu este primul oficial care avertizează asupra unor astfel de amenințări din partea Rusiei.

Primul incidentul de acest fel a fost discutat pe scurt de către generalul John Raymond, șeful operațiunilor spațiale al Forțelor Spațiale ale SUA la acea vreme, într-un comentariu pentru revista Time, în 2020. „Îmi imaginez asta ca pe niște păpuși rusești”, a spus el. „Al doilea satelit iese din primul satelit.”

În 2024, succesorul lui Raymond, generalul Chance Saltzman, a avertizat asupra unui „moment de ruptură” dacă Rusia ar desfășura o armă nucleară în spațiu pentru a distruge capacitățile sateliților. În acel an, afirmația Pentagonului că Rusia „probabil” a desfășurat o armă antisatelit în spațiu a fost negată de Kremlin.

Mai recent, pe 21 ianuarie, un raport al Consiliului Atlantic a afirmat că Statele Unite sunt „inacceptabil de vulnerabile” la astfel de amenințări și a îndemnat la trecerea la „arhitecturi satelitare rezistente”.

Burt a spus însă că acest lucru este deja o prioritate majoră pentru SUA.

Un exercițiu din 2023, cu numele de cod Victus Knox, a înregistrat un nou record pentru lansarea unui satelit, „de la depozit la capacitate orbitală într-o săptămână”, potrivit unei declarații a Forțelor Spațiale. Burt a spus că însă că acest lucru nu este suficient.

„A fost un caz singular. Cum putem face asta la scară largă, astfel încât să putem construi acea reziliență necesară?”, a spus ea.

Cel mai rău scenariu este cel pe care Burt l-a descris odată într-o prelegere ca „un Pearl Harbor în spațiu”. Orice atac la scară largă de acest gen ar fi, implicit, un act de auto-vătămare pentru agresor, deoarece ar provoca daune în mod indiscriminat – distrugând sau incapacitând și sateliții aparținând Rusiei, Chinei și altor țări.

Bruiaj, lasere și arme robotizate

Există multe alte modalități mai nuanțate de a scoate sateliții din funcțiune decât să îi arunci în aer, în stilul Star Wars.

„Am văzut în Ucraina, unde unul dintre primele atacuri a fost un atac cibernetic împotriva unei rețele de comunicații prin satelit... Și am continuat să vedem bruiaj GPS și bruiaj al comunicațiilor prin satelit pe tot parcursul acelui conflict”, a spus Burt.

Acestea sunt atacuri directe ale Rusiei asupra capacităților satelitare ale SUA, crede ea.

„Au fost foarte localizate ca efect și au fost necinetice ca efect, ceea ce înseamnă că este vorba un bruiaj, care scoate sateliții din funcțiune pentru o perioadă de timp, iar ei revin odată ce ies din zona bruiată. Deci, este foarte clar că ataul de acest fel este menit să aibă un efect regional sau teatral, mai degrabă decât un efect global. Vedem asta destul de des”, a spus Burt.

„Adversarii noștri recunosc importanța spațiului”, a adăugat ea.

Alte capacități antisatelit includ lasere terestre pentru a „orbirea” comunicațiilor prin satelit. Burt a spus că puteri mai mici, precum Iranul și Coreea de Nord, au și ele „capacități contra-spațiale”, dar principalele amenințări vin în prezent din partea Rusiei și Chinei.