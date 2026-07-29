Ucraina lovește noi rafinării rusești și centre logistice Wildberries

Mai devreme, canalele de monitorizare au publicat imagini cu incendiul izbucnit după atacul asupra rafinăriei din Reazan. Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a anunțat că focul a cuprins unele „zone industriale”, fără a preciza care anume. Potrivit lui, în urma atacului, șase persoane au fost rănite.

Analizând imagini publicate online, canalul ucrainean Supernova+ a scris că la Reazan a fost lovit încă un centru logistic al Wildberries, cel mai mare comerciant online din Rusia. Ulterior, compania a anunțat că angajații săi au fost evacuați, dar nu a oferit alte detalii.

În ultimele săptămâni, armata ucraineană a lovit mai multe depozite mari ale Wildberries din diferite regiuni ale Rusiei. Autoritățile de la Kiev susțin că prin intermediul companiei sunt livrate bunuri cu destinație militară.

Canalele de monitorizare au publicat și imagini cu incendiul izbucnit după atacul asupra rafinăriei.

Rafinăria din Riazan se numără printre primele cinci cele mai mari din Rusia și asigură aproape 5% din volumul total al petrolului rafinat din țară. Instalația a mai fost atacată, de mai multe ori. După loviturile ucrainene din 15 mai 2026, rafinăria și-a suspendat activitatea. Întreprinderea face parte din grupul Rosneft.

Miercuri dimineață, potrivit canalelor de monitorizare Supernova+ și Exilenova+, precum și mai multor canale rusești, dronele au atacat din nou rafinăria din Perm, aflată la peste 1500 km de granița ucraineană. La instalație a izbucnit un incendiu.

Lângă Perm se află și un nod strategic al rețelei de conducte magistrale din Rusia, prin care petrolul este distribuit în patru direcții, inclusiv către rafinăria din Perm.

Guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a declarat că „una din întreprinderile industriale din regiunea Perm a fost atacată de drone”, adăugând doar că, potrivit datelor preliminare, nu există victime.

Statul Major de la Kiev a mai anunțat că forțele ucrainene au atacat noaptea trecută și o bază militară rusească de „ambarcațiuni rapide” în Crimeea anexată, precum și un terminal de export și o întreprindere militară din regiunea rusă Rostov.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 295 de drone ucrainene deasupra a peste zece regiuni ale țării. Instituția nu a precizat câte drone și-au atins țintele.

Wildberries ar căuta spații de depozitare în Kazahstan

Între timp, publicația rusă „Kommersant” a scris că Wildberries a început să caute spații de depozitare de închiriat pe teritoriul Kazahstanului.

Astfel, platforma de comerț electronic ar încerca să-și protejeze o parte din capacitățile sale împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Potrivit surselor publicației, Wildberries ar construi deja două centre mari în Kazahstan.

Seria de atacuri ucrainene asupra centrelor logistice și depozitelor Wildberries a început pe 18 iulie. De atunci, au fost lovite cel puțin zece obiective ale companiei din diferite regiuni ale Rusiei, inclusiv la Sankt Petersburg, în regiunea Moscovei, în regiunile Tambov și Voronej, precum și în regiunile sudice Stavropol și Krasnodar.

Conform estimărilor ziarului „Kommersant”, în urma atacurilor au fost avariate aproximativ 8% din suprafețele platformei de comerț electronic.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski calificat atacurile asupra acestora drept o țintă legitimă a Forțelor Armate ale Ucrainei, întrucât pe aceste platforme se vând produse destinate războiului.

La rândul său, Rusia atacă de mai multe vreme și cu regularitate centrele logistice ale companiilor ucrainene „Nova Poșta” și „Ukrposhta”.

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