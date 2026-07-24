Ucraina a mai lovit un depozit rusesc Wildberries, în regiunea Leningrad

Guvernatorul local a relatat că un depozit al companiei Wildberries — cel mai mare comerciant online din Rusia, adesea numit „Amazonul Rusiei” — a luat foc în urma atacului.

„Trei persoane au fost rănite”, a declarat pe rețelele sociale Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din apropiere.

Acesta a fost al treilea atac nocturn al Ucrainei asupra obiectivelor Wildberries din ultima săptămână.

Unul dintre centrele logistice ale companiei, situat în afara Moscovei, a fost lovit weekendul trecut, ucigând opt muncitori din tura de noapte și reducând clădirea la cenușă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, după primul atac, că depozitele erau folosite pentru „furnizarea de componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamente de navigație”.

Kievul numește această campanie „sancțiuni la distanță”, susținând că atacurile reprezintă o răzbunare justificată pentru barajele nocturne de drone și rachete lansate de Rusia asupra orașelor sale.

Campania a provocat penurie de combustibil la nivel național și, potrivit Kievului, a afectat fondurile de război ale Rusiei.

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a suspendat zborurile pe durata atacului, reluându-și activitatea în jurul orei 06:00, aproximativ 50 de zboruri de plecare fiind perturbate.

Compania Wildberries a declarat că două dintre depozitele sale din oraș și-au întrerupt temporar activitatea, fără a oferi mai multe detalii.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Drozdenko, a declarat că 59 de drone ucrainene au fost doborâte.

Oficialii ruși recunosc rareori că dronele ucrainene își ating țintele, menționând de obicei doar numărul celor interceptate sau atribuind incendiile resturilor căzute.

Zeci de răniți în bombardamente rusești

Atacurile cu bombe rusești au rănit joi zeci de persoane și au avariat grav clădiri rezidențiale din orașele din estul Ucrainei, au declarat vineri mai mulți oficiali.

Cinci bombe ghidate au lovit locuințe și o unitate medicală din orașul Zaporijia, situat în sud-estul țării, rănind 15 persoane, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe Telegram. Acesta a postat pe Telegram imagini care arată blocuri de apartamente distruse.

Zaporijia este ținta tot mai frecventă a atacurilor rusești în ultimele luni. Regiunea este una dintre cele patru anexate de Rusia la șapte luni după invazia din februarie 2022, deși forțele ucrainene controlează încă porțiuni întinse din ea.

La Sloviansk, unul dintre orașele-„fortăreață” pe care Rusia dorește să le cucerească în regiunea Donețk din est, două bombe aeriene au rănit 14 persoane și au avariat șapte blocuri de locuințe, a declarat guvernatorul regional Vadim Filașkin pe Telegram.

Imaginile arătau un bloc cu o secțiune întreagă prăbușită.

Reuters nu a putut confirma în mod independent aceste informații.

Scris cu relatări de la Reuters și AFP

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