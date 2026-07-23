După întâlnire, Rubio a declarat că președintele Donald Trump a precizat clar că Statele Unite sunt pregătite să contribuie la încheierea unui „război fără sens”, dacă se va ivi ocazia. El a afirmat că Washingtonul a transmis acest mesaj Moscovei, refuzând însă să caracterizeze poziția Rusiei în cadrul discuțiilor.

„Am avut o conversație bună, o conversație sinceră”, a spus Rubio despre întâlnirea sa cu omologul său rus. El a precizat că nu va intra în detalii cu privire la subiectele discutate.

„Statele Unite – președintele a fost clar că... suntem pregătiți să jucăm un rol constructiv în încheierea unui război fără sens și suntem gata să facem acest lucru”, a spus Rubio, citat de Reuters.

La rândul său, Lavrov „a reafirmat disponibilitatea Rusiei pentru o soluționare politică și diplomatică a conflictului”, se arată într-un comunicat al ministerului rus de externe, și i-a spus lui Rubio că Moscova rămâne fidelă propunerilor prezentate de președinții Trump și Vladimir Putin la întâlnirea lor din august 2025 din Alaska.

Rubio a mai spus că războiul a provocat pierderi grele, menționând victimele civile și atacurile rusești asupra Kievului. Atât Rusia, cât și Ucraina au motive să pună capăt războiului, dar provocarea principală rămânea găsirea unei soluții „pe care ambele părți să o poată accepta”, a adăugat el.

În căutarea compromisului

„Cred că este un război foarte sângeros”, a spus Rubio. „Cred că ambele părți ar trebui să aibă interesul să-i pună capăt. Aceasta este provocarea: găsirea unui final pe care ambele părți să îl poată accepta. Am încercat și vom continua să încercăm să vedem dacă putem găsi un compromis care să ducă la acest rezultat”, a spus Rubio.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, întâlnirea a fost solicitată de Statele Unite. „Solicitarea a venit de la partea americană; în cadrul reuniunii ASEAN au loc numeroase întâlniri. Delegația rusă a fost de acord să participe la această întâlnire”, a spus Zaharova, citată de TASS.

ASEAN este o organizație regională a țărilor din Asia de Sud-Est care promovează creșterea economică, schimburile culturale și stabilitatea regională. Rusia și SUA sunt partenere, în această structură.

Avertisment împotriva livrărilor de arme către Ucraina

La întâlnirea Rubio-Lavrov, Rusia a avertizat Statele Unite să nu efectueze livrări de arme „inacceptabile” către Ucraina, a declarat Ministerul Afacerilor Externe rus într-un comunicat.

Lavrov a condamnat ceea ce el a numit „politica destabilizatoare a țărilor europene, care încă încearcă să provoace o «înfrângere strategică» Rusiei”, în cadrul întâlnirii lor desfășurate în marja unui summit asiatic.

El a reiterat că partea rusă este pregătită pentru o „rezolvare politico-diplomatică a conflictului”, potrivit ministerului de externe.

Întâlnirea – prima dintre Lavrov și Rubio din septembrie 2025 – are loc într-un moment în care atenția Washingtonului s-a mutat de la medierea conflictului din Ucraina către gestionarea războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.

În ajun, s-a relatat în presa internațională că Lavrov urma să-i prezinte lui Rubio o viziune intransigentă rusă asupra condițiilor păcii.

Rusia a renunțat la ideea unui „schimb teritorial” cu Kievul și intenționează acum să păstreze ca zonă tampon părți din regiunile ucrainene Sumî și Harkov pe care le-a ocupat, a informat Bloomberg, citând surse apropiate de Kremlin.

Această schimbare de poziție survine în contextul în care Putin continuă să ceară controlul asupra teritoriului ucrainean capturat de forțele ruse. Potrivit surselor Bloomberg, liderul rus încă mai crede că Moscova poate cuceri întregul Donbas până la sfârșitul anului 2026, un obiectiv pe care oficialii militari i l-ar fi promis.

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