Țările UE au convenit un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Aprobarea noului pachet de sancțiuni a întârziat după formularea mai multor obiecții din partea unor state față de propunerile prezentate de Comisia Europeană încă pe 9 iunie.

„Al 21-lea pachet de sancțiuni vizează sectoarele cu cel mai mare impact: energia, serviciile financiare, criptomonedele și comerțul”, a scris pe rețelele de socializare președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Ultimul obstacol a fost depășit după ce Grecia a obținut o derogare de un an care-i permite să continue transportul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către țări din afara UE, cu reînnoire automată, potrivit mai multor diplomați europeni, citați de Reuters și AFP.

„Statele membre au dat dovadă de solidaritate față de Grecia și se așteaptă ca Grecia să procedeze la fel față de alte țări în viitor”, a declarat un diplomat din UE.

Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE s-au grăbit să ajungă la un acord pentru a fixa plafonul de preț al exporturilor de țiței rusesc la 44 de dolari pe baril înainte de expirarea unui termen-limită, după care acesta ar fi putut crește semnificativ.

Astfel, UE încearcă să împiedice Moscova să profite de creșterea prețurilor la petrol cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Diplomații au convenit ca nivelul actual al plafonului să rămână în vigoare pentru următoarele 12 luni.

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Noul pachet de sancțiuni vizează, de asemenea, sectorul financiar și cel al criptomonedelor din Rusia și adaugă pe lista neagră zeci de oficiali ruși pentru implicarea lor în războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, diplomații au amânat discuțiile asupra unei propuneri privind interdicția de acordare a vizelor menită să împiedice cetățenii ruși care au luptat în Ucraina să intre în UE.

De asemenea, mai multe alte prevederi au fost eliminate din forma finală a pachetului de sancțiuni.

Bulgaria a anunțat că a reușit să blocheze includerea Patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse pe lista persoanelor vizate de înghețarea activelor și de interdicții de viză.

Totuși, pachetul include pe lista neagră aproximativ 250 de persoane și entități suplimentare.

Potrivit diplomaților, țările au renunțat la planurile de a elimina treptat importurile unor specii de pește din Rusia, în contextul rezistenței manifestate de Germania, Franța, Polonia și Portugalia.

Negocierile au fost, de asemenea, amânate cu câteva săptămâni din cauza insistenței Austriei ca Raiffeisen Bank International să aibă acces la activele rusești înghețate pentru a compensa pierderi rezultate din acțiuni în justiție din Rusia. În cele din urmă, s-a convenit ca problema să fie examinată ulterior.

Compromisul la care au ajuns ambasadorii mai trebuie să fie aprobat în mod oficial de toate cele 27 de state membre ale UE.

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