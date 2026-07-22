Pachetul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei scoate la iveală diviziunile persistente

Mulți diplomați ai Uniunii Europene au considerat că va fi mai ușor să se aprobe sancțiuni împotriva Rusiei după plecarea fostului prim-ministru maghiar Viktor Orbán, în luna mai, după 16 ani la putere.

El era considerat aliatul Kremlinului în blocul cu 27 de membri.

Așteptările erau mari atunci când propunerea Comisiei Europene privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni ale UE de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022 a ajuns în capitalele europene, la începutul lunii iunie.

Iar primele variante ale proiectului, consultate de RFE/RL, indicau faptul că acesta conținea într-adevăr o serie de măsuri ambițioase.

Încă nu s-a ajuns la un acord

Cu toate acestea, după șase săptămâni încă nu s-a ajuns la un acord asupra întregului pachet.

Termenul limită autoimpus de 15 iulie — înaintea vacanței de vară — a trecut fără să se întâmple nimic.

Mai mult decât atât — practic fiecare măsură a fost redusă sau eliminată într-o asemenea măsură încât diplomații UE cu care RFE/RL a luat legătura se referă acum la acest pachet ca la „Emmental”, după numele celebrei brânze elvețiene pline de găuri.

Una dintre propunerile principale a fost interzicerea importului de pește din Rusia. Însă mai multe state membre, printre care Germania, Polonia și Portugalia, au început să solicite derogări, întrucât peștele rusesc este utilizat în industria alimentară națională a lor. În cele din urmă, măsura a fost atât de mult diluată încât a fost abandonată cu totul.

Situația a fost similară în cazul unei alte propuneri importante: interzicerea automată a intrării în spațiul Schengen al UE a foștilor combatanți ruși din Ucraina.

Este de remarcat faptul că Estonia a insistat asupra acestui aspect, întrucât în 2025 s-a înregistrat o creștere de 10% a numărului de vize turistice eliberate cetățenilor ruși față de anul precedent, Franța, Italia și Spania reprezentând marea majoritate a acestora.

Având în vedere că multe țări mediteraneene nu sunt dispuse să-și reducă activitatea turistică — o sursă importantă de venituri — în perspectiva unui nou sezon estival care se preconizează a fi unul de excepție, nu s-a luat nicio decizie concretă.

În schimb, se va asuma doar angajamentul de a urmări modificarea Codului Schengen privind vizele, în vederea interzicerii vizelor de scurtă ședere pentru soldați și foști combatanți, în cazul în care se va ajunge la unanimitatea necesară.

Cum se pot impune sancțiuni asupra petrolului?

De asemenea, s-au manifestat îngrijorări considerabile cu privire la plafonarea prețului petrolului brut de tip Ural — principalul amestec exportat de Rusia și o sursă importantă de venituri pentru Kremlin —, întrucât transportul de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz a fost întrerupt sau sever limitat în ultimele luni, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Propunerea inițială a Comisiei Europene era de a îngheța plafonul timp de șase luni la 44,10 dolari pe baril, pentru a evita o creștere automată la 60 de dolari pe 15 iulie, ceea ce ar fi reprezentat un impuls binevenit pentru fondurile de război ale Rusiei.

Termenul a fost apoi redus la trei luni, înainte ca ambasadorii UE, ajungând la un pas de expirarea termenului la începutul săptămânii trecute, să convină să-l prelungească cu doar șapte zile, până pe 23 iulie.

Întreaga chestiune s-a complicat din cauza cererii Greciei de a beneficia de o derogare pe termen nelimitat de la acordul încheiat în octombrie 2025 privind interzicerea transporturilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc din UE către state care nu sunt membre ale UE, începând cu 1 ianuarie 2027.

Diplomații UE familiarizați cu această chestiune afirmă că Atena susține că, dacă firmelor din UE li se va interzice transportul de GNL rusesc către clienți din afara blocului, activitatea se va muta pur și simplu către companii de transport maritim și porturi din afara UE, iar Rusia va continua să exporte acest combustibil. Grecia susține că, prin urmare, ar fi mai bine să se permită companiilor sale să continue efectuarea acestor transporturi.

Comisia Europeană va efectua acum o evaluare rapidă a impactului pentru a stabili cât ar avea de câștigat sau de pierdut Rusia în cazul în care se va acorda această derogare.

Bancherii austrieci

De asemenea, Austria a blocat aprobarea pachetului, solicitând ca banca sa Raiffeisen să fie despăgubită pentru ceea ce Viena consideră a fi o expropriere în valoare de 2,5 miliarde de euro (2,9 miliarde de dolari) a operațiunilor sale din Rusia.

Această țară bogată din Europa Centrală a încercat același lucru anul trecut, solicitând Bruxelles-ului să vândă active rusești înghețate în Austria, în valoare de 2 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari), dintre care cea mai mare parte constă într-o participație la grupul austriac de construcții Strabag, deținută anterior de Rasperia, o companie controlată cândva de oligarhul rus Oleg Deripaska.

Austria susține că sumele respective ar trebui să compenseze Raiffeisen pentru pierderile rezultate în urma unei hotărâri judecătorești ruse care a dus la confiscarea operațiunilor băncii din Rusia.

Austria a susținut că cea mai mare parte a banilor ar urma să fie alocată unui fond de reconstrucție pentru Ucraina și că această măsură ar descuraja Kremlinul să mai folosească, în viitor, hotărârile judecătorești rusești pentru a confisca activele UE aflate în Rusia.

Alte state membre consideră însă că o astfel de măsură ar încuraja Moscova să vizeze și alte companii europene care încă își desfășoară activitatea în țară.

De asemenea, aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de ideea ca UE să acorde sprijin băncii Raiffeisen, care a ales să rămână în Rusia pentru a-și desfășura activitatea, în timp ce multe alte guverne europene și-au descurajat în mod activ companiile să rămână pe acea piață.

În cele din urmă, se preconizează că pachetul va include mai multe bănci rusești pe lista neagră, precum și nave despre care se crede că fac parte din flota „fantomă” a Rusiei, utilizată pentru a eluda sancțiunile petroliere.

De asemenea, peste 250 de persoane fizice și juridice din Rusia vor avea activele înghețate și vor face obiectul unor interdicții de acordare a vizelor, printre aceștia numărându-se Arkadi Dvorkovici, fost viceprim-ministru rus și actual președinte al Federației Internaționale de Șah, precum și ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev.

Dar chiar și aici lista a fost diluată.

Bulgaria s-a grăbit să-și exercite dreptul de veto împotriva includerii a trei nume care figurau în propunerea inițială: Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse; Vagit Alekperov, șeful celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil; și miliardarul rus Iskandar Mahmudov, ale cărui companii furnizează piese de schimb pentru rețeaua de metrou din capitala Bulgariei, Sofia.

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