„Nu mă interesează patriarhul Kirill. Mă interesează Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece ortodoxia rusă a contribuit la eliberarea noastră după cinci secole de sclavie otomană. (...) Este o biserică ortodoxă orientală, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev, citat de presa bulgară.

Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar urma să fie discutat de miniștrii de externe din UE în iulie.

Până de curând, încercările repetate de a-i impune sancțiuni UE lui Kirill pentru susținerea agresiunii ruse în Ucraina, pe care el a numit-o „război sfânt”, erau blocate de premierul ungur Viktor Orban.

Cel care l-a învins la alegerile ungurești din aprilie pe Orban, noul premier Peter Magyar, este tot conservator, dar cu o retorică puternic anti-rusă, și nu se mai opune sancționării lui Kirill.

Șeful bisericii ortodoxe ruse este, în schimb, apărat de Bulgaria.

Ministra bulgară de Externe, Velislava Petrova, a declarat joi, 17 iunie, că orice acțiune îndreptată împotriva lui Kirill ar crea „un teren propice pentru propaganda anti-europeană”, oferind pretextul că Uniunea Europeană (UE) se amestecă în chestiunile religioase.

Apărându-l pe Kirill, liderii de la Sofia insistă că nu „copiază” politicile lui Orban, pentru a face probleme în cadrul UE. Prim-ministrul Radev, cunoscut pentru atitudini pro-rusești, a insistat că spre deosebire de Orban, el este în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Radev s-a pronunțat, de asemenea, împotriva sancționării concernului petrolier rus Lukoil, care are o prezență substanțială pe piața bulgară.

Patriahul Kirill, pe numele de mirean Vladimir Gundiaiev, se află pe listele de sancțiuni a unor țări din Uniunea Europeană, cum sunt Cehia sau țările baltice, pentru susținerea războiului rusesc împotriva Ucrainei.

Ca și românii din Valahia și Moldova, bulgarii au devenit de sine-stătători în urma războiului ruso-turc din anii 1877-1878. Bulgaria modernă independentă a avut în general relații bune cu Moscova, inclusiv în timpul Războiului Rece, când era considerată cel mai supus satelit est-european al URSS.

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