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Bulgaria va bloca sancțiunile UE împotriva patriarhului Kirill: „Rusia ortodoxă ne-a eliberat de otomani!”

Liderul rus Vladimir Putin (stânga) și Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii. Moscova, 4 mai 2017
Liderul rus Vladimir Putin (stânga) și Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii. Moscova, 4 mai 2017

Bulgaria amenință să blocheze prin veto includerea patriarhului rus Kirill, un aliat de nădejde al Kremlinului, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. Sofia invocă rolul rușilor ortodocși în eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană.

„Nu mă interesează patriarhul Kirill. Mă interesează Biserica Ortodoxă Rusă, deoarece ortodoxia rusă a contribuit la eliberarea noastră după cinci secole de sclavie otomană. (...) Este o biserică ortodoxă orientală, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev, citat de presa bulgară.

Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar urma să fie discutat de miniștrii de externe din UE în iulie.

Până de curând, încercările repetate de a-i impune sancțiuni UE lui Kirill pentru susținerea agresiunii ruse în Ucraina, pe care el a numit-o „război sfânt”, erau blocate de premierul ungur Viktor Orban.

Cel care l-a învins la alegerile ungurești din aprilie pe Orban, noul premier Peter Magyar, este tot conservator, dar cu o retorică puternic anti-rusă, și nu se mai opune sancționării lui Kirill.

Șeful bisericii ortodoxe ruse este, în schimb, apărat de Bulgaria.

Demonstrație pro-rusă la Sofia la scurt timp după declanșarea agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. 6 aprilie 2022
Demonstrație pro-rusă la Sofia la scurt timp după declanșarea agresiunii pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. 6 aprilie 2022

Ministra bulgară de Externe, Velislava Petrova, a declarat joi, 17 iunie, că orice acțiune îndreptată împotriva lui Kirill ar crea „un teren propice pentru propaganda anti-europeană”, oferind pretextul că Uniunea Europeană (UE) se amestecă în chestiunile religioase.

Apărându-l pe Kirill, liderii de la Sofia insistă că nu „copiază” politicile lui Orban, pentru a face probleme în cadrul UE. Prim-ministrul Radev, cunoscut pentru atitudini pro-rusești, a insistat că spre deosebire de Orban, el este în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Radev s-a pronunțat, de asemenea, împotriva sancționării concernului petrolier rus Lukoil, care are o prezență substanțială pe piața bulgară.

Patriahul Kirill, pe numele de mirean Vladimir Gundiaiev, se află pe listele de sancțiuni a unor țări din Uniunea Europeană, cum sunt Cehia sau țările baltice, pentru susținerea războiului rusesc împotriva Ucrainei.

Ca și românii din Valahia și Moldova, bulgarii au devenit de sine-stătători în urma războiului ruso-turc din anii 1877-1878. Bulgaria modernă independentă a avut în general relații bune cu Moscova, inclusiv în timpul Războiului Rece, când era considerată cel mai supus satelit est-european al URSS.

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