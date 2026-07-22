SUA și Ucraina ajung la un acord istoric de cooperare în domeniul dronelor

Informația, încă neconfirmată oficial, provine de la două surse familiarizate cu acordul, care au vorbit cu RFE/RL.

„Acordul a fost încheiat”, a declarat un oficial pentru RFE/RL, în timp ce o a doua sursă a confirmat că documentul a fost „semnat de ambele părți”. Este primul acord de acest gen între cele două țări, au afirmat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Știrea fusese publicată miercuri dimineață, tot „pe surse”, de agenția Reuters.

Această măsură marchează un progres semnificativ după luni de negocieri privind o cooperare mai strânsă în domeniul industrial-militar, în contextul în care Pentagonul urmărește să obțină acces rapid la inovațiile ucrainene de pe câmpul de luptă, dezvoltate pe parcursul a peste patru ani de război cu Rusia.

Acordul survine în contextul în care Pentagonul își intensifică eforturile de consolidare a capacităților sale în domeniul sistemelor fără pilot, în cadrul inițiativei sale „Drone Dominance”.

Conform informațiilor de fond obținute de RFE/RL, cadrul planificat ar permite armatei SUA să solicite anumite platforme de drone ucrainene în scopul testării și evaluării, mai degrabă decât pentru desfășurarea operațională.

„Un pas uriaș înainte”

Inițiativa vine după mai bine de patru ani de inovații rapide în timpul războiului, care au transformat Ucraina într-unul dintre principalii dezvoltatori mondiali de sisteme fără pilot, cu costuri reduse și testate în luptă, inclusiv drone de interceptare, platforme de război electronic și drone de atac maritim.

Analiștii au afirmat că acordul ar putea extinde semnificativ legăturile militar-industriale dintre cele două țări.

„Acesta este un pas uriaș înainte pentru apărarea americană”, a declarat pentru RFE/RL Dan Rice, președintele American University Kyiv și fost consilier special al comandantului-șef al forțelor armate ucrainene. „Spun de cinci ani că SUA trebuie să facă o schimbare culturală pentru a învăța de la Ucraina. Acesta este primul pas.”

Daniel Balson, director de advocacy la organizația non-profit „Razom for Ukraine”, a afirmat că tehnologia în domeniul dronelor a devenit unul dintre cele mai valoroase produse militare exportate de Ucraina.

„Dronele ucrainene se numără printre cele mai bune din lume. Sunt testate în luptă, și-au dovedit eficacitatea în condiții de război și sunt produsul unora dintre cele mai inovatoare minți din domeniul războiului modern”, a declarat el pentru RFE/RL.

Producătorul ucrainean de drone maritime, prezent în SUA

Semnarea declarației de intenție are loc pe fondul intensificării cooperării industrial-militare dintre SUA și Ucraina.

Pe 21 iulie, Ambasada Ucrainei la Washington a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere între producătorul ucrainean de sisteme autonome UFORCE și constructorul naval american ReconCraft.

Acordul va aduce în Statele Unite familia de drone maritime autonome Magura, testată în luptă, extinzând totodată cooperarea în domeniul sistemelor aeriene, maritime și terestre fără pilot.

Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișnia, s-a declarat încrezătoare că acordul va „încuraja multe alte companii să urmeze acest exemplu și să aprofundeze cooperarea industrial-militară dintre SUA și Ucraina”.

Parteneriatul dintre UFORCE și ReconCraft survine după ce forțele americane au utilizat pentru prima dată nave de suprafață fără pilot în luptă la începutul acestei luni, în timpul atacurilor asupra țintelor navale iraniene.

În temeiul acordului, compania ReconCraft, cu sediul în Oregon, va colabora cu UFORCE pentru a fabrica în Statele Unite dronele maritime Magura de 24 de picioare, producția urmând să ajungă, în cele din urmă, la sute — și, în final, la mii — de nave destinate unei potențiale achiziții de către Marina SUA.

Sean Plankey, directorul executiv al operațiunilor americane ale UFORCE, a descris proiectul ca un model de combinare a experienței de luptă ucrainene cu capacitatea industrială americană.

Pentru Washington, acordul oferă acces la tehnologii de drone cu evoluție rapidă și costuri reduse, dezvoltate în condiții de luptă de intensitate ridicată, într-un moment în care Pentagonul caută capacități fără pilot, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de amenințările din partea Rusiei, Chinei și Iranului.

Pentru Ucraina, este încă un pas către integrarea industriei sale de apărare în rețelele occidentale de achiziții și producție, deschizând în același timp noi oportunități pentru producătorii ucraineni de a intra în lanțurile de aprovizionare aliate, pe termen lung.

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