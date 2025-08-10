Pentagonul învață lecția dronelor din Ucraina: ieftine și multe

Atacul a fost precis, la distanță, fără riscuri pentru forțele americane și a reprezentat punctul culminant al investițiilor de zeci de ani în vehicule aeriene fără pilot (UAV), de mare capacitate și de înaltă tehnologie, costând zeci de milioane de dolari bucata.

Dar cinci ani mai târziu, analiștii spun - și unii politicieni recunosc - că modelul este în curs de schimbare.

Războiul din Ucraina a inaugurat o eră radical diferită a războiului cu drone, una construită nu în jurul câtorva sisteme de elită, ci în jurul a milioane de drone mici, ieftine și consumabile, utilizate de soldații de pe front.

Iar Statele Unite se străduiesc să recupereze terenul pierdut, pe măsură ce dronele devin „noua frontieră” în războiul modern.

„Statele Unite au una dintre cele mai impresionante industrii de drone din lume, dar dronele lor sunt adesea foarte mari, foarte scumpe. Ele au ce-i drept capacități extrem de sofisticate, dar noi avem nevoie de la această industrie în acest moment de drone ieftine, în cantități mari”, a declarat Brad Bowman, analist în domeniul apărării la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, cu sediul la Washington.

„Am cam adormit, în ce privește capacitatea industriei americane de a produce drone ieftine în cantități mari”, a adăugat el, calificând războiul din Ucraina drept „un ceas deșteptător” pentru Pentagon.

Cu cât mai ieftin, cu atât mai bine

Ucraina ar urma să producă peste 4 milioane de drone de diferite tipuri în acest an, potrivit fostului ministru al apărării, Rustem Umerov. Unele costă doar câteva sute de dolari. Rusia, de asemenea, produce milioane de drone ieftine.

Prin contrast, drona americană Reaper care l-a ucis pe Soleimani, cu o lungime de 11 metri și o greutate de 2.200 de kilograme, a costat 30 de milioane de dolari. Statele Unite au acceptat să cumpere 366 de astfel de drone pe durata programului, înlocuind dronele Predator anterioare, din care au fost produse aproximativ 270 de unități în două decenii.

Când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, o mare parte din flota de drone a armatei americane – care număra mii de unități – era construită pe baza tehnologiei din era Predator și proiectată pentru campanii anti-insurgență.

Armata americană este lider în domeniul tehnologiei de ultimă generație pentru drone sofisticate, potrivit specialiștilor din industrie, dar nu există producători americani care să fabrice drone ieftine la scară largă. Un articol recent din New York Times estimează producția anuală a SUA la mai puțin de 100.000 de unități.

De ani de zile, importurile ieftine din China – în special de la DJI, cel mai mare producător mondial de drone – au dominat piața americană, marginalizând producătorii interni. Dar lucrurile s-ar putea schimba. După ce au atins un nivel record de peste 800.000 în 2023, importurile de drone din China sunt în scădere drastică, pe fondul înăspririi controalelor vamale și de frontieră. Statele Unite iau în considerare interzicerea totală a noilor drone DJI, din motive de securitate națională.

Administrația Trump ia, de asemenea, măsuri pentru a remedia situația.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta pentru News Nation, Emil Michael, subsecretarul american al apărării pentru cercetare și inginerie, a declarat că guvernul încearcă să reducă la minimum barierele birocratice din calea producției.

Un exemplu despre ce anume ar vrea Statele Unite a putut fi observat în luna iunie, când în operațiunea „Pânză de păianjen” a Ucrainei, zeci de drone au pătruns adânc în teritoriul rus pentru a ataca baze aeriene.

Dronele mici au fost introduse ilegal peste graniță în camioane. Plafoanele vehiculelor care transportau flota ascunsă de drone au fost apoi deschise „de la distanță” pentru a permite lansarea aeronavelor, cu rezultate devastatoare.

„Acest atac ar trebui să fie o lecție pentru armatele din întreaga lume”, a declarat Stacie Pettyjohn, directoarea Programului de Apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Europa Liberă (RFE/RL).

Asociația Internațională pentru Sisteme de Vehicule Fără Echipaj (AUVSI) afirmă că există 235 de companii americane care comercializează activ produse pentru drone aeriene, iar alte 40 lucrează la prototipuri. Multe firme axate pe apărare au anunțat planuri de extindere, dar rămân obstacole, a mai afirmat asociația.

Potrivit AUVSI, lipsa angajamentelor susținute din partea Departamentului Apărării în materie de achiziții și dificultățile în aprovizionarea cu componente la scară largă încetinesc creșterea.

„Prioritatea numărul 1 în acest moment trebuie să fie amploarea și viteza, dar acest lucru este foarte greu de realizat, deoarece am antrenat întreaga structură de securitate națională timp de decenii să facă... exact opusul. Este o schimbare dramatică”, a afirmat Bowman.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a angajat luna trecută să revizuiască procesul de achiziție de drone al Pentagonului și să intensifice exercițiile cu drone.

Chad Raduege, consultant în domeniul dronelor din Oklahoma și general de brigadă în rezervă al Forțelor Aeriene, a declarat că inovarea americană în producția și tactica dronelor se va accelera, iar armata va furniza unităților sisteme ieftine și va permite trupelor să experimenteze.

„Puneți dronele în mâinile operatorilor, lăsați-i să înceapă antrenamentul, apoi vor apărea tactici pe care le vom dezvolta ca parte a mașinii de război americane”, a declarat Raduege pentru RFE/RL, adăugând: „O să vedem niște lucruri foarte interesante”.

