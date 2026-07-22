Dronele ucrainene lovesc din nou centrele logistice Wildberries

Este a treilea atac ucrainean asupra depozitelor companiei, după cele din 18 и 20 iulie, când au fost lovite trei depozite Wildberries în regiunile Moscova și Volgograd.

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a spus că cel puțin 15 persoane au fost rănite în ultimele atacuri, dintre care trei au fost internate în stare gravă la spital.

Pentru stingerea incendiului de la depozitele Wildberries din Krasnodar au fost mobilizate peste 100 de autospeciale și un elicopter, potrivit autorităților, iar în Nevinnomîsk a fost declarată stare de urgență.

Anterior, presa rusă a scris că pierderile comercianților de pe Wildberries numai din cauza atacurilor asupra depozitelor din Elektrostal și Kotovsk (regiunile Moscova și Volgograd) ar putea ajunge la 100–150 miliarde de ruble.

De asemenea, dronele ucrainene au lovit o bază petrolieră în orașul Armavir din regiunea Krasnodar, provocând un incendiu puternic, pe o suprafață de 800 de metri pătrați, au spus reprezentanții administrației locale. Cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului.

„Au fost cele mai ample atacuri asupra orașului Armavir. Depozitul de petrol din zona industrială a fost atacat de peste 16 drone”, potrivit administrației.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că forțele antiaeriene au doborât noaptea trecută 242 de drone deasupra a 16 regiuni din Rusia, inclusiv regiunile Krasnodar și Stavropol.

Odesa, lovită din nou cu drone

Totodată, armata rusă și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei în cursul nopții, printre ținte aflându-se și centrul logistic „Nova Poșta” din Odesa.

Rusia a atacat de mai multe ori depozitele companiei ucrainene de logistică, despre care spune că este folosită pentru aprovizionarea armatei ucrainene.

De asemenea, forțele rusești au afirmat că au lansat atacuri asupra portului Odesa, inclusiv asupra rezervoarelor de combustibil destinate aprovizionării Forțelor Armate ucrainene.

Șeful administrației militare din Odesa, Oleh Kiper, a declarat că într-una din localitățile regiunii, o dronă a lovit o clădire cu două etaje , iar o femeie și-a pierdut viața.

„În urma atacurilor, au fost avariate și un depozit de tutun, precum și o conductă principală de gaz, ceea ce a dus la depresurizarea acesteia. La fața locului a izbucnit un incendiu, iar operațiunile de stingere continuă”, a mai spus oficialul ucrainean.

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