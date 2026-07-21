„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”, a scris într-o postare pe rețele președintele României, Nicușor Dan.

„La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți”, a adăugat președintele.

Toți marinarii au fost aduși în siguranță la țărm, la Sulina.

Dan a mai scris că incidentul trebuie pus cel mai probabil pe seama „războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.”

„Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din România.

„Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, a mai informat DSU.

Naționalitatea marinarilor nu a fost făcută publică.

Site-ul de monitorizare a navelor maritime Marine Traffic, citat de Hotnews.ro, arată că nava era programată să ajungă la Sulina marți dimineață la ora 5 și plecase din Alexandria joi, 16 iulie.

India cere rușilor explicații

India l-a convocat marți pe înaltul reprezentant al Rusiei la New Delhi pentru a protesta împotriva unui atac asupra unei nave de marfă care părăsea portul ucrainean Odesa, atac în urma căruia și-au pierdut viața patru cetățeni indieni.

Ministerul de Externe al Indiei a declarat că l-a convocat pe Vladimir Ladanov, însărcinatul cu afaceri al Rusiei, pentru a-i transmite „îngrijorarea profundă” și „condamnarea fără echivoc” a atacului asupra navei comerciale MV Golden Leo, care a avut loc duminică.

Nava avea la bord cinci cetățeni indieni, dintre care patru au fost uciși, a precizat ministerul.

„Astfel de atacuri subminează siguranța, securitatea și stabilitatea comerțului maritim internațional”, a afirmat ministerul într-un comunicat.

Marina ucraineană a declarat duminică că rachetele rusești au lovit nava Golden Leo, o navă de marfă deținută de turci și care arbora pavilionul Guineei-Bissau, care transporta cereale.

India este unul dintre cei mai mari furnizori de marinari pentru transportul maritim comercial la nivel mondial, cu peste 320.000 de marinari activi în 2025, potrivit ministerului transporturilor maritime al țării.

Rusia și India se consideră reciproc prieteni „consacrați de timp”, cu legături care datează încă din era sovietică, însă relația lor a fost supusă unei presiuni semnificative de la invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

Scris cu informații de la Agerpres, Hotnews și Reuters

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