Kievul spune că a lovit alte 12 nave ale „flotei fantomă” a Rusiei

Potrivit canalului „Krîmski Veter”, atacurile cu drone au incendiat depozite și, posibil, baza petrolieră din orașul Kerci, precum și un tren de marfă pe liniile ferate. În apropierea gării se află și substația electrică „Kerci”. Același canal, cu referire la imagini din satelit, relatează despre un incendiu și în zona substației „Koktebel”, din apropierea localității cu același nume.

La Kiev, comandantul forțelor de sisteme fără pilot, Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madiar”, a anunțat că dronele ucrainene au atacat noaptea trecută în Marea Neagră nouă cargouri, un petrolier, o navă pentru transportul gazelor lichefiate și un remorcher.

Potrivit lui Brovdi, în perioada 6–17 iulie, forțele ucrainene au lovit în total 159 de nave din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei - 117 în Marea Azov și 42 în Marea Neagră.

El a afirmat că obiectivul armatei ucrainene este ca fiecare navă să devină „o barjă în derivă, oarbă și surdă”, fără a provoca însă daune mediului marin. Din acest motiv, susține Brovdi, atacurile sunt concepute astfel încât să nu perforeze coca navelor.

Ministerul rus al Apărării a anunțat, la rândul său, că apărarea antiaeriană a doborât noaptea trecută 243 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Breansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oriol, Rostov, Smolensk și Tula, precum și deasupra ținuturilor Krasnodar și Stavropol, Crimeii anexate și apelor Mării Azov și Mării Negre.

Noi atacuri rusești asupra Odesei

Două persoane au fost ucise într-un atac cu rachete asupra Odesei, în noaptea de 17 iunie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, una dintre victime este o femeie care se plimba printr-un parc împreună cu copiii săi în momentul atacului.

Autoritățile ucrainene spun că au fost avariate 11 clădiri de locuințe, inclusiv un imobil cu trei etaje, precum și mai multe autoturisme. Cel puțin zece persoane au fost rănite, între care doi copii.

În raionul Odesa a fost distrusă o clădire ce găzduia un service auto, iar mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări, potrivit autorităților locale.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții o rachetă antiradar de tip H-31P, șapte rachete H-59/69 și 130 de drone. Potrivit armatei ucrainene, apărarea antiaeriană a doborât cinci rachete ghidate și 115 drone.

Aceste informații nu au putut fi verificate din surse independente.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacul asupra regiunii Odesa a fost efectuat cu „arme de înaltă precizie lansate din aer” și drone de atac. Potrivit Moscovei, au fost lovite obiective ale infrastructurii portuare la Odesa și Cernomorsk, precum și ateliere pentru producerea și asamblarea dronelor și o ambarcațiune de intervenție a pompierilor.

În ultimele săptămâni, forțele ruse au atacat aproape zilnic porturi și nave ucrainene. În urma acestor lovituri au fost uciși și membri ai echipajelor unor nave care navigau sub pavilionul unor state terțe.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te