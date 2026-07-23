Câteva companii maritime nu mai intră în porturi din Ucraina, tocmai când începe exportul recoltei de cereale

Escaladarea conflictului într-o regiune crucială pentru exporturile mondiale de cereale duce la creșterea prețurilor la grâu, în condițiile în care armatorii sunt descurajați de riscurile tot mai mari, a declarat Lloyd's List Intelligence, o companie specializată în date maritime.

Pe 22 iulie, „nicio navă nu a trecut prin coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră — chiar în plin sezon de recoltare”, a declarat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, avertizând că această situație amenință securitatea alimentară globală.

Într-o postare pe rețele de joi, Sibiha și-a reluat aceste preocupări, spunând: „Rusia pune în mod deliberat în pericol siguranța rutelor comerciale și a aprovizionării cu alimente pentru milioane de oameni din întreaga lume. Această amenințare necesită un răspuns internațional ferm și coordonat.”

Două mari companii de transport maritim, Maersk și Hapag-Lloyd, au anunțat că își suspendă operațiunile în portul ucrainean Ceornomorsk.

„Recentele atacuri cu rachete și drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaționale și de securitate”, a declarat Hapag-Lloyd într-un comentariu pentru AFP.

Din Ucraina, un important exportator de cereale și ulei vegetal, 90% din exporturi ajung în lume prin porturile de la Marea Neagră din Odesa și din împrejurimi.

Împreună, Rusia și Ucraina livrează aproximativ 30% din oferta pieței mondiale de grâu.

O rară sursă de valută forte

Pentru Ucraina, exporturile agricole – care aprovizionează mai ales piețele din Asia, Africa și Orientul Mijlociu – reprezintă una dintre foarte puținele surse de valută forte în timpul războiului.

Conform monitorizării efectuate de AFP prin intermediul serviciului de urmărire a traficului maritim MarineTraffic, joi nu a intrat nicio navă comercială în vreun port ucrainean de la Marea Neagră.

Rusia a țintit în mod regulat Odesa pe parcursul celor patru ani și jumătate de război, intensificându-și recent atacurile asupra porturilor, terminalelor de cereale și ulei de floarea-soarelui, precum și asupra navelor comerciale din porturile ucrainene.

„În ultimele zile, situația a devenit cea mai gravă din mai 2022”, de la începutul războiului, a declarat Anton Șapran, broker maritim din Odesa. Totuși, a adăugat el, este încă posibilă redirecționarea unor nave mai mici prin porturile de pe Dunăre.

Duminica trecută, un atac rus a ucis 10 persoane, printre care patru indieni, aflați la bordul unei nave de marfă în largul coastei Odesei.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov, precum și asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancțiunile.

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