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Internațional

Câteva companii maritime nu mai intră în porturi din Ucraina, tocmai când începe exportul recoltei de cereale

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O navă de marfă părăsește portul Odesa (fotografie de arhivă)
O navă de marfă părăsește portul Odesa (fotografie de arhivă)

Unele companii de transport maritim își suspendă escalele în porturile maritime din Ucraina, au declarat joi armatori și oficiali citați de AFP, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra coastei ucrainene de la Marea Neagră.

Escaladarea conflictului într-o regiune crucială pentru exporturile mondiale de cereale duce la creșterea prețurilor la grâu, în condițiile în care armatorii sunt descurajați de riscurile tot mai mari, a declarat Lloyd's List Intelligence, o companie specializată în date maritime.

Pe 22 iulie, „nicio navă nu a trecut prin coridorul maritim ucrainean de la Marea Neagră — chiar în plin sezon de recoltare”, a declarat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, avertizând că această situație amenință securitatea alimentară globală.

Într-o postare pe rețele de joi, Sibiha și-a reluat aceste preocupări, spunând: „Rusia pune în mod deliberat în pericol siguranța rutelor comerciale și a aprovizionării cu alimente pentru milioane de oameni din întreaga lume. Această amenințare necesită un răspuns internațional ferm și coordonat.”

Două mari companii de transport maritim, Maersk și Hapag-Lloyd, au anunțat că își suspendă operațiunile în portul ucrainean Ceornomorsk.

„Recentele atacuri cu rachete și drone din regiunea Odesa au crescut semnificativ riscurile operaționale și de securitate”, a declarat Hapag-Lloyd într-un comentariu pentru AFP.

Din Ucraina, un important exportator de cereale și ulei vegetal, 90% din exporturi ajung în lume prin porturile de la Marea Neagră din Odesa și din împrejurimi.

Împreună, Rusia și Ucraina livrează aproximativ 30% din oferta pieței mondiale de grâu.

O rară sursă de valută forte

Pentru Ucraina, exporturile agricole – care aprovizionează mai ales piețele din Asia, Africa și Orientul Mijlociu – reprezintă una dintre foarte puținele surse de valută forte în timpul războiului.

Conform monitorizării efectuate de AFP prin intermediul serviciului de urmărire a traficului maritim MarineTraffic, joi nu a intrat nicio navă comercială în vreun port ucrainean de la Marea Neagră.

Rusia a țintit în mod regulat Odesa pe parcursul celor patru ani și jumătate de război, intensificându-și recent atacurile asupra porturilor, terminalelor de cereale și ulei de floarea-soarelui, precum și asupra navelor comerciale din porturile ucrainene.

Consecințele atacului rusesc asupra unei nave de marfă în apropiere de Odesa, Ucraina, pe 14 iulie.
Consecințele atacului rusesc asupra unei nave de marfă în apropiere de Odesa, Ucraina, pe 14 iulie.

„În ultimele zile, situația a devenit cea mai gravă din mai 2022”, de la începutul războiului, a declarat Anton Șapran, broker maritim din Odesa. Totuși, a adăugat el, este încă posibilă redirecționarea unor nave mai mici prin porturile de pe Dunăre.

Duminica trecută, un atac rus a ucis 10 persoane, printre care patru indieni, aflați la bordul unei nave de marfă în largul coastei Odesei.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor din Marea Azov, precum și asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere care încalcă sancțiunile.

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