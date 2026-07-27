Wildberries a renunțat la secțiunea „Totul pentru SVO”, după atacurile ucrainene

Cu toate acestea, produsele cu destinație militară sunt în continuare disponibile în rețeaua Wildberries, fiind mutate în alte categorii, scrie The Moscow Times.

Vestele antiglonț și căștile de protecție sunt acum vândute în secțiunea „Sport”, iar dronele FPV și componentele aferente sunt încadrate la „TV, audio, foto și video”.

Unele produse continuă să fie însoțite de mențiuni precum „testat în SVO” sau „utilizat în zona SVO”.

Potrivit The Moscow Times, anterior, în secțiunea „Totul pentru SVO” erau disponibile peste 200.000 de produse.

Wildberries a decis să facă schimbarea după atacurile cu drone ucrainene asupra unor mari centre logistice de lângă Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Krasnodar și din Crimeea ocupată.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a justificat atacurile, spunând că rețeaua Wildberries este folosită pentru aprovizionarea armatei ruse.

Rusia lovește și ea centre logistice ucrainene, cum ar fi Ukrposhta sau Nova Poșta, însă de mai multă vreme, afirmând că prin acestea ar fi aprovizionată armata ucraineană.

Din cauza pagubelor uriașe - care s-ar ridica la sute de miliarde de ruble -, Wildberries a suspendat temporar activitatea unor depozite și și-a reorganizat logistica.

Nu doar Wildberries, dar și alte platformele de comerț online din Rusia - Ozon, Yandex Market și Megamarket - și-au modificat condițiile de colaborare cu comercianții.

Noile reguli, care vor intra în vigoare la 8 august, exonerează marketplace-urile de obligația de a compensa pierderea sau deteriorarea mărfurilor dacă acestea au fost cauzate de acțiuni militare, atacuri cu drone, utilizarea armamentului, bombardamente sau explozii. Anterior, contractele conțineau doar prevederi generale privind situațiile de forță majoră.

După atacurile asupra depozitelor Wildberries, o parte din comercianți s-au plâns că despăgubirile primite au fost semnificativ mai mici decât valoarea bunurilor pierdute, iar măsurile de sprijin oferite de platformă nu au acoperit pierderile suferite.

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