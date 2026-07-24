Drona a fost doborâtă la aproximativ 114 kilometri (70 de mile) de București, în județul Buzău, la Padina, la peste 100 de kilometri, în linie dreaptă, de granița României cu Ucraina.

„Am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat președintele Dan.

„Este important de menționat că zona era nelocuită, motiv pentru care pilotul a putut trage de la înălțime, iar acum echipe din partea diverselor instituții desfășoară o anchetă pentru a oferi toate detaliile despre incident”, a adăugat el.

Sistemele de supraveghere au detectat pentru prima dată o țintă aeriană la ora 9:39, în dreptul portului Sulina, iar două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise pentru a monitoriza situația.

„La ora 11:02, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”, a precizat Ministerul Apărării.

MApN spune că drona a zburat în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

De la începutul războiului din Ucraina, au fost detectate zeci de incursiuni ale dronelor în România, ca și în Moldova vecină, sau în Polonia, dar până în prezent forțele române nu reușiseră să doboare niciuna.

În luna mai, o dronă s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane și atrăgând condamnarea din partea NATO și a Uniunii Europene, care au dat vina pe Rusia și au avertizat împotriva unor noi incursiuni.

Scris cu informații de la AFP și Hotnews.ro

Știrea a fost modificată pentru a reflecta că drona a fost doborâtă cu un avion F-16, nu F-35.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te