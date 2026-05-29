Vorbind la București după o ședință a Consiliului Suprem de Apărare al Țării, Nicușor Dan a mai spus că a fost declarat persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța.

Dan a condamnat ceea ce a numit „iresponsabilitatea” unor politicieni și formatori de opinie de la București, pe care nu i-a numit, dar despre care a spus că tind să „scuze” Rusia.

„A fost o dronă rusească, parte dintr-un roi de drone rusești”, a insistat Nicușor Dan.

Presa românească relatează că pe rețele circulă zvonuri despre cum drona căzută pe blocul cu 10 etaje din Galați ar fi fost ucraineană, sau ar fi fost o provocare menită să atragă România în război.

Tot presa spune că George Simion, liderul AUR, partid de extremă-dreapta care conduce în sondajele de opinie, a condamnat incidentul de la Galați, însă fără să menționeze Rusia.

Incidentul de la Galați a fost condamnat de România și toți aliații ei, din Moldova până în SUA, ca și de NATO și UE, două structuri din care vecina de la vest a Moldovei face parte.

La București, incidentul a provocat unele tensiuni politice interne, pe fondul crizei de guvern apărute după ce în primăvara aceasta s-a retras din guvernul de coaliție Partidul Social-Democrat, în semn de protest față de unele măsuri de austeritate anunțate de premierul liberal Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, cel mai mare din UE.

Politicienii din guvernul interimar au reproșat opoziției naționaliste și social-democraților că s-ar fi opus în Parlament unor măsuri de siguranță tocmai pentru asemenea cazuri.

În declarațiile sale de după ședința CSAT de vineri, președintele român Nicușor Dan a vorbit despre măsuri suplimentare pentru prevenirea, pe cât posibil, a altor incidente precum cel de la Galați.

România a mai avut parte de căderi de drone sau fragmente rusești de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar incidentul din 29 mai de la Galați este considerat cel mai grav de acest fel.

Vorbind la Chișinău, premierul român Ilie Bolojan a spus că va cere de urgență NATO dotări suplimentare pentru asemenea situații. Sunt așteptate, dar ceva mai târziu, și dotări din partea UE, prin programul SAFE, a mai spus Bolojan, care și-a scurtat vizita în capitala moldoveană din cauza incidentului.

Armata română a explicat vineri că știa de intrarea dronei în spațiul aerian românesc, ea fusese detectată, dar nu a putut-o doborî cu avioanele de vânătoare pentru că drona a zburat prea jos și lovirea ei ar fi fost riscantă într-o zonă urbană atât de populată.

Rusia reacționează sarcastic: „Aveți dovezi?”

Președintele rus Vladimir Putin a fost informat cu privire la situația dronelor din România, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, aflat împreună cu liderul rus la Astana, Kazahstan, la o reuniune eurasiatică.

„Credeți că am ținut asta secret? Credeți că i-am ascunde așa ceva?”, a spus ironic Peskov în cadrul unei conferințe de presă, ca răspuns la o întrebare dacă președintele fusese informat despre incidentul de la Galați.

El a adăugat că delegația rusă la evenimentele de la Astana s-a concentrat exclusiv pe relațiile bilaterale cu Kazahstanul și pe chestiunile legate de Uniunea Eurasiatică. „Ceea ce s-a întâmplat acolo nu are absolut nicio legătură cu niciuna dintre aceste categorii”, a spus Peskov, citat de Interfax.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri că toate acuzațiile privind zborul dronelor rusești în Europa sunt nefondate și că nu s-a prezentat nicio dovadă, a relatat agenția de știri RIA.

„Toate acuzațiile pe care le auzim, în special cele referitoare la drone undeva în țările Uniunii Europene, sunt nefondate, nefiind prezentat niciun fapt, material sau element de probă”, a spus Zaharova, citată de RIA.

Într-o declarație separată, Dmitri Medvedev, vicepreședintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, i-a avertizat vineri pe liderii europeni că dronele vor continua să pătrundă pe teritoriul țărilor lor și vor împiedica populația să doarmă liniștită.

Medvedev a făcut această declarație după ce NATO a acuzat Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru din teritoriul Alianței”, în urma incidentului de la Galați.

Medvedev a spus că încă trebuie stabilit cui aparține drona, dar a afirmat că liderii „neputincioși” ai Europei ar trebui să înceteze să-și exprime indignarea față de incident, întrucât participă direct la un război împotriva Rusiei.

„Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple”, a declarat Medvedev într-o declarație citată de Reuters. „Este război! Iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor beligerante, nu vor mai putea dormi liniștiți.”

