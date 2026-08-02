Analiști militari: Rusia înaintează tot mai lent, în timp ce Ucraina recuperează teren

„Sub conducerea lui Mihailo Drapatîi - care pe 22 iulie a devenit noul comandant-șef al armatei ucrainene - forțele Kievului au înaintat cu cca 25 de kilometri. Este o distanță foarte mare în condițiile actuale. În luna iulie, am recuperat cam tot atâta teritoriu cât a reușit să captureze inamicul. Există un echilibru între părți”, a declarat pentru Current Time analistul militar Oleksii Hetman.

În total, de la începutul anului, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat cam 700 de kilometri pătrați de teritoriu. Forțele ruse au ocupat aproximativ aceeași suprafață. Acesta este principalul rezultat al campaniei militare de vară, afirmă analiștii.

Ucraina continuă să se apere, dar încă nu se poate vorbi despre trecerea la o ofensivă strategică de amploare. Totodată, este foarte probabil ca armata rusă să nu reușească să ocupe aglomerația Sloveansk–Kramatorsk până la sfârșitul verii, deoarece ritmul ofensivei sale a încetinit.

„Dacă vom compara cu situația de acum un an, ritmul este cam de zece ori mai mic, poate chiar mai mult. Pe direcțiile Kosteantinivka și Liman se consumă resursele care au fost alocate strategic. Vara se apropie de sfârșit. Practic, primul obiectiv nu a fost îndeplinit”, afirmă analistul militar Pavlo Lakiiciuk.

Înaintarea lentă a ambelor armate este explicată, printre altele, de specificul războiului actual. Dronele au făcut imposibile avansurile rapide. Mulți analiști pun încetinirea ofensivei ruse pe seama atacurilor aeriene. În această vară, Ucraina și-a intensificat atacurile de tip „middle strike” (lovituri la distanță medie) asupra zonelor din spatele frontului rusesc, complicând logistica armatei ruse, precum și atacurile de tip „deep strike” (lovituri în adâncimea teritoriului) asupra Rusiei.

„Loviturile în profunzime împiedică livrarea combustibilului și a altor resurse necesare în zonele operative din spatele frontului”, explică analistul militar Denis Popovici.

„Acum putem vorbi despre o penurie de combustibil pe front, în special de benzină. Cu motorina situația este ceva mai bună, datorită specificului industriei ruse de rafinare. Însă, benzina reprezintă o problemă serioasă. Se spune adesea că armata consumă motorină – este adevărat. Dar benzina este necesară pentru generatoare. Iar generatoarele sunt indispensabile în prima linie pentru încărcarea bateriilor, a dronelor și a stațiilor radio.”

„Mai rapid și la un preț mai mic”

Un alt aspect asupra căruia sunt de acord analiștii militari este că războiul a devenit mai ieftin din punct de vedere al costurilor de lovire a țintelor. Pentru a distruge, de exemplu, un depozit aflat la 200 de kilometri de linia frontului, nu mai este nevoie de o rachetă de sute de mii de dolari. Acest lucru îl confirmă și compania ucraineană Firepoint, producătoare de rachete și drone.

„Scopul nostru a fost să creăm un produs simplu, ușor de utilizat, ușor de reprodus și care să nu necesite luni întregi de instruire. O abordare nouă asupra industriei și asupra modului în care trebuie realizate anumite lucruri ne-a permis să reducem semnificativ costurile și să demonstrăm că aceleași rezultate pot fi obținute mai rapid și la un preț mai mic”, spune directoarea executivă a companiei, Irina Tereh.

Potrivit acesteia, eficiența atacurilor cu drone este favorizată și de dimensiunea teritoriului Rusiei, care nu poate fi acoperit integral de sistemele de apărare antiaeriană. Publicația Proiect a calculat că, în 2026, deasupra Rusiei și a Crimeii anexate au fost doborâte mai multe drone decât în cei trei ani precedenți la un loc.

„Trebuie să distrugem Wildberries și Ozon. Asta va duce la prăbușirea sistemului bancar rusesc”

Industria de rafinare a petrolului nu este însă singura țintă a atacurilor Kievului în adâncimea teritoriului rusesc, spune șeful companiei ucrainene Fire Point, cunoscută pentru racheta de croazieră Flamingo, Denis Știlerman.

„Acum, am doborât și trebuie să distrugem complet Wildberries și Ozon (cele mai mari companii de comerț online din Rusia, n.r.) - obligatoriu. Asta va duce la prăbușirea sistemului bancar [rusesc], pentru că ele se află printre principalii debitori ai băncilor, inclusiv banca VTB, a doua ca mărime din Rusia.

În plus, este o perturbare a modului de viață obișnuit și falimentul a zeci de mii de afaceri care, prin taxele lor, finanțează această armată, pe acest om nebun [președintele rus Vladimir Putin] și susțin ambițiile imperiale ale Rusiei”, a afirmat el într-un amplu interviu oferit cunoscutului jurnalist ucrainean Dmitri Gordon.

Știlerman mai spune că, până la sfârșitul anului, Ucraina va avea capacitatea de a produce patru rachete balistice pe zi. Potrivit lui, programul ucrainean de rachete balistice, de care se ocupă compania Fire Point, se află acum în faza finală de testare. Experții militari sunt convinși că noile capacități ucrainene vor reprezenta un argument important în timpul campaniei militare de iarnă.

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